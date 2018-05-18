Новая акция в казино «Вулкан»

Интернет, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Развлекательный портал Casino Vulkan Platinum объявил о новой акции – кэшбеке от 8 до 15%. Компенсация доступна всем игрокам, проигравшим в течение недели 2 тысячи рублей и более.

Акции и условия

Как сообщает администрация казино «Вулкан», начисление кэшбека происходит в случае, если сумма выведенных средств не превышает сумму вкладов (депозитов).

Для проигрыша в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей в неделю возврат составит 8%, для проигрыша в более крупном размере – от 10 до 15%. Начисление суммы возврата на игровой счёт производится автоматически каждую пятницу до 17 часов по московскому времени. Начисленная сумма не требует отыгрыша.

Другие подарки

Согласно размещённой на портале информации, играть в казино Платинум на деньги можно сразу после регистрации и пополнения счёта. При начислении на депозит суммы от 300 рублей одним платежом игрок получает бонус от казино, который тоже можно использовать для ставок. Бонус поступает на игровой счёт в течение 24 часов с момента регистрации.

Казино также дарит посетителям одно бесплатное вращение барабана, если на счёт игрока поступает не менее 500 рублей в течение трёх дней. Каждое третье пополнение вознаграждается дополнительным шансом сорвать джек-пот или получить другой выигрыш.

Богатство выбора

Игровые автоматы Вулкан традиционно отличаются разнообразием сюжетов и особенностей оформления, они включают в себя как новинки, так и классические слоты. Представлены автоматы от ведущих мировых производителей, таких как:

Igrosoft;

Microgaming;

Novomatic;

Playson;

Netent.

Представленные на портале слоты сгруппированы по производителям.

Наиболее крупные выигрыши заносятся в виртуальный «Зал славы». Например, апрельский рекорд составил 56 387 021 балл, он принадлежит игроку с ником adik**.

К услугам гемблеров – всевозможные лотереи и турниры с солидными призовыми фондами. Участвовать в них могут все зарегистрированные пользователи портала. Информация о турнирах и лотереях доступна в соответствующих рубриках.

Играть в Вулкан Удачи можно также бесплатно, без регистрации и финансового риска. Средства для ставок предоставляет администрация казино. Такая форма игры подходит новичкам, желающим разобраться в особенностях слотов и выработать собственную стратегию игры.