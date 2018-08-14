Новые автомобили скорой помощи поступили в 11 районов Иркутской области

Иркутская область, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Новые автомобили скорой помощи поступили еще в 11 районов Приангарья. Как напоминает пресс-служба регионального парламента, мониторинг распределения автомобилей ведется Законодательным собранием Иркутской области по поручению председателя ЗС Сергея Брилки. – Повышение качества оказания медицинских услуг – одна из главных задач для улучшения уровня жизни жителей Иркутской области. Наиболее сложная ситуация – в сельских территориях и отдаленных населенных пунктах. Поэтому областной парламент два года подряд настаивал на увеличении финансирования для приобретения машин скорой помощи. Сегодня мы уже видим первые результаты, и отклик с мест преимущественно положительный, – рассказал Сергей Брилка. Так, Аларский район получил три машины, все они направлены на станцию скорой медицинской помощи. Заместитель главного врача Центральной районной больницы Альбина Рахматулина рассказала, что до этого автопарк состоял из старых машин. Своевременная замена автомобилей позволяет обеспечивать оперативность и качество оказания помощи. Бодайбинский район получил две машины, одну из них по областной госпрограмме, вторую – в рамках социального партнерства. Машины направлены в рабочие поселки Артемовский и Балахнинский. Заместитель главного врача районной больницы Бодайбо по организационно-методической работе Тамара Кузнецова отметила, что в районе машины быстро приходят в негодность из-за состояния дорог и больших расстояний, поэтому поступление новых машин было необходимо. Аналогичная ситуация сложилась и в другой северной территории – Киренском районе, который получил в этом году пять машин скорой помощи. По словам главного врача районной больницы Алексея Михайлова, четыре из них закрепили за Киренском, еще одну отправили в рабочий поселок Алексеевск. Семь машин поступило в Иркутский район, они распределены по следующим муниципальным образованиям: села Малое Голоустное, Урик, Оек, Хомутово, рабочие поселки Листвянка и Маркова. Главный врач ЦРБ Екатерина Шмыкова рассказала, что машины направлены на предоставление неотложной медицинской помощи «При возможности также обслуживаются плановые вызовы скорой помощи и вызовы врачей на дом. Работать стало комфортно, так как машины укомплектованы необходимым оборудованием», – добавила главврач. Сразу девять машин получил в этом году Нижнеилимский район. По словам главного врача Железногорской районной больницы Любови Скориковой, один автомобиль, поступивший по программе развития моногородов, остался в районной больнице, остальные распределены по муниципальным образованиям – поселок Березняки, поселок Речушка, поселок Семигорск, рабочий поселок Янгель, рабочий поселок Новая Игирма, рабочий поселок Рудногорск, город Железногорск, рабочий поселок Видим. – Это огромный вклад. Увеличилась доступность медицинской помощи, появилась возможность проявить заботу о людях в отдаленных поселениях, – подчеркнула главврач. Главный врач Нукутской районной больниц Александр Дульбеев рассказал о поступлении пяти машин скорой помощи: четыре машины направлены на станцию скорой помощи РБ, еще одна – в село Мельхитуй. – Обновление парка было необходимо, старые машины пришли в негодность, – пояснил Алексндр Дульбеев. Осинский район в этом году получил три машины скорой помощи. По мнению главного врача районной больницы Галины Перановой, обновление автопарка было необходимо, так как автомобили были изношены практически на 100%. Две машины были направлены в отделение скорой помощи ЦРБ, еще одна – в участковую больницу села Бильчир. – Сейчас отсутствует простой машин, каждая машина в строю. Медицинская помощь стала своевременной и более доступной для жителей района. Хотелось бы сохранить динамику обновление автопарка, так как есть необходимость приобретения автомобилей для сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, – рассказала главный врач. Три машины поступило летом этого года в Слюдянский район, в прошлом году район получил еще один автомобиль по федеральной программе: две направлены в Байкальскую городскую больницу, еще две – в Слюдянскую районную больницу. – Автопарк районной больницы обновлялся десять лет назад. Сейчас удалось обновить 50% парка. Очень важно, что машины полностью оборудованы новой аппаратурой – это делает оказание помощи более эффективным, – рассказала главный врач Слюдянской районной больницы Галина Аиганзорова. В Нижнеудинский район поступило четыре автомобиля, еще один ждут до конца года. Машины распределены в Порогскую, Худоеланскую и Шебертинскую участковые больницы, а также в Уковскую амбулаторию. Две машины направлены в Ольхонский район – по одной в село Еланцы и рабочий поселок Хужир. Пять машин скорой помощи поступило в Тайшетский район, четыре – в Усть-Удинский. Законодательное собрание Иркутской области продолжит мониторинг ситуации с поставкой и последующей эксплуатацией автомобилей скорой помощи в территориях Приангарья. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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