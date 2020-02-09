|Общество
|10.02.2020
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Новым председателем Иркутского Профобъединения избран Александр Коротких
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Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На 26-й отчетно-выборной конференции Иркутского Профобъединения, которая состоялась 7 февраля в учебном центре профсоюзов, избран новый председатель организации. Им стал 39-летний Александр Коротких, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Как сообщает пресс-служба Иркутского Профобъединения, предыдущий руководитель организации Александр Оболкин ушел на пенсию.
В работе отчетно-выборной конференции приняли участие 98 делегатов – представителей профсоюзных организаций со всей области, а также заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь, секретарь ФНПР в СФО Дмитрий Морокин, представители органов власти, работодателей, трудовой инспекции, внебюджетных фондов.
Делегаты подвели итоги работы Иркутского Профобъединения и его членских организаций за последние пять лет, обсудили проблемы, которые волнуют сегодня профсоюзные организации и членов профсоюзов и наметили приоритетные направления работы на очередной период.