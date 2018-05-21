Новый ресурсный центр для общественных объединений начал свою работу в Иркутске

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый ресурсный центр для общественных объединений начал свою работу в иркутском микрорайоне Байкальский.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на базе нового помещения, которое расположено по адресу улица Байкальская, 203 свою деятельность будут вести общественные организации: Совет ветеранов мкр. Байкальский, ТОС «Байкальский» и опорный пункт по работе с населением №7 Октябрьского округа.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников подчеркнул, что в городе планомерно ведется работа по открытию помещений для территориальных общественных самоуправлений и других некоммерческих организаций. Это необходимо для поддержки и создания комфортных условий работы общественников. Всего в Иркутске функционирует 14 ресурсных центров. На их базе осуществляют свою деятельность более 50 общественных объединений. Ежегодно проводится конкурс на лучший социально значимый проект ТОС города Иркутска «Миллион на добрые дела».

Председатель ТОС «Байкальский» Вера Мешкова и председатель Совета ветеранов микрорайона «Байкальский» Зоя Ширяева провели экскурсию для мэра по ресурсному центру, а также подробно рассказали о деятельности организаций.