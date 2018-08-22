Новый санитарный автомобиль появился в медцентре РУСАЛа на промплощадке БрАЗа

Братск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), У врачей Медицинского центра РУСАЛа появилась возможность оказывать помощь оперативнее и эффективнее. Для промплощадки БрАЗа приобрели новый санитарный автомобиль.

Старая машина прослужила металлургам более 20 лет. За это время техника выработала свой ресурс. На смену ей вышла современная ГАЗель. Она поступила к металлургам недавно и позволит оказывать широкий спектр доврачебной помощи, сообщает БСТ .

Елена Кривошеева, директор Братского филиала ООО "РУСАЛ Медицинский центр": «Машина оснащена современным оборудованием, в ней имеется аппарат ЭКГ, пульсоксиметр, дефибриллятор, система мониторирования жизненных функций пациента, оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации. Достаточно комфортабельный салон, оснащенный всем необходимым для транспортировки пострадавшего, системой обогрева и кондиционирования воздуха».

Новое оборудование позволит в полном объеме оказывать неотложную помощь и поддерживать жизненные функции пациента непосредственно в салоне автомобиля до момента приезда специализированной бригады скорой помощи.