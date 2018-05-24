Новое школьное меню разрабатывает Комбинат питания Иркутска

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Школьное меню на осенне-зимний период для детских садов и школ разрабатывает МУП «Комбинат питания города Иркутска».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, вчера, 24 мая, состоялась презентация новых блюд для родительских комитетов и руководителей дошкольных учреждений.

Как рассказал заместитель директора по производственным вопросам МУПа Вениамин Новичков, предприятие совместно с департаментом образования ежеквартально проводят анкетирование детей и родителей по качеству питания в детских садах и школах. Для того, чтобы у родителей была возможность выбора блюд, проводятся такие презентации.

– Сегодня на пробу мы представили слойки с начинкой из минтая, горбуши. Так же был представлен большой ассортимент мучных десертов от наших поставщиков: баранок, пряников, печенья. Наши специалисты проводят оценку этой продукции с точки зрения безопасности и полезности для детского питания, а родители оценивают вкусовые качества, – рассказал Вениамин Новичков. – Если родительские комитеты одобрят такую продукцию, мы будем внедрять ее в систему школьного питания. По итогам таких презентаций и консультаций с родительскими комитетами будет составлено меню на осенне-зимний период для детских садов и школ.