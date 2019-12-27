Новогодний праздник для детей из Ольхонского района провели сотрудники «Заповедного Прибайкалья»

Ольхонский район, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» впервые устроили новогоднюю ёлку для маленьких жителей села Еланцы. Праздник прошел в отделении управления социальной защиты населения по Ольхонскому району.

На мероприятие пригласили 56 детей из социально незащищенных семей села Еланцы. Для ребят провели игровую викторину и показали мультфильмы на экологическую тематику, с наступающим 2020 годом детей поздравил Дед Мороз и Снегурочка. Каждый участник новогодней ёлки получил подарок - игрушку в виде байкальской нерпы, блокнот и ручку с символикой «Заповедного Прибайкалья», а также набор сладостей.

- В канун Нового года «Заповедное Прибайкалье» приняло решение провести ёлку для детей Ольхонского района. Мы не только дарим подарки, но и рассказываем детям о природе Прибайкалья, правилах поведения на Байкале и экологической культуре, - рассказал заместитель директора по развитию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Денис Банщиков.

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» также передали отделению управления социальной защиты населения по Ольхонскому району еще 124 подарка. Сотрудники соцзащиты вручат их маленьким жителям отдаленных сел, расположенных на берегах Байкала.