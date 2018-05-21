Новости фармацевтического рынка

Российская Федерация, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Снижение цен на препараты более чем наполовину - такую тенденцию фиксируют специалисты Федеральной антимонопольной службы. Коснулось уменьшение примерно 850 препаратов. Рекордное падение цены – в 11, 5 раз.

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Компания «Магнит» продолжает процесс открытия аптек на базе магазинов. Стратегию развития аптечной сети на собрании утвердили акционеры. Сейчас на базе супермаркетов в России уже работают несколько десятков точек реализации лекарств. В компании имеют намерение внедрять аптеки в прикассовую зону или в магазины косметики и парфюмерии.

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Хороший опыт развития на протяжении двадцати лет демонстрирует сеть аптек Фармленд. Отправной точкой стал город Мелеуз (Республика Башкортостан). Сейчас на территории открыты еще несколько аптек, включая столицу республики город Уфу. Челябинская, Свердловская и Оренбургская области, Ижевск, Тюмень и Республика Татарстан – там тоже открылись аптеки известной сети. С 2016 года для большего комфорта клиентов начала функционировать интернет-аптека. Там есть возможность забронировать необходимые лекарственные препараты.

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Специалисты отечественных аптек в большинстве своем не испытывают удовлетворения от своей заработной платы. Вывод об этом был сделан на основании проведенного всероссийского опроса об удовлетворенности ЗП среди сотрудников фармотрасли. Респондентов поучаствовало 5500 человек. Из них 29% фармацевтов и провизоров считают свой заработок достойным. Оклад недостаточен оказался для остальных специалистов.

Что касается заведующих аптек, то довольны своим заработком 39% из них, остальных вознаграждение за труд не устраивает.

По федеральным округам меньше всего удовлетворены своей зарплатой специалисты из Северо-Кавказского ФО. Там удовлетворены своим заработком около 20% фармацевтов и провизоров. Также не удовлетворены своим заработком специалисты Сибирского федерального округа. Нравится свое вознаграждение за труд тут только 22% участников опроса. Более высокий результат удовлетворенности продемонстрировали специалисты из Дальневосточного и Северо-Западного ФО. Там работников, которым вполне хватает на жизнь, 40%.

Согласно исследованию, в среднем фармацевты и провизоры в стране имеют заработок от 20 до 40 тысяч рублей. Таких 66%.

В столице средний оклад фармацевтов и провизоров составляет от 30 до 70 тысяч рублей. В культурной столице – от 30 до 60 тысяч рублей.