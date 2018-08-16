Новости гемблинг-индустрии, интересные события сегмента

Интернет, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Киберспорт с каждым годом расширяет границы своих почитателей по всему миру, например, его востребованность заметно растет в Соединенных Штатах Америки. Ряд экспертов прочат данному сегменту в скором времени статус самого популярного спорта в мире. Есть мнение и о том, что киберспортивные команды будут принимать участие в Олимпийских играх. Пока, правда, подобные планы откладываются до 2024 года. К слову, виртуальное пространство открыто не только для киберспортсменов, здесь имеется много предложений в целом для любителей азартного времяпрепровождения - от онлайн-клубов, например. Некоторые пользователи выбирают для своих игр интернет казино вулкан 24 .

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В Италии реклама азартных игр запрещена. Но несмотря на это сегмент спортивных ставок в прошлом месяце показал хорошие результаты. Это связано с ЧМ-2018. Доход зафиксирован и в онлайн-ставках, и в продажах в розницу. Ключевые позиции в сегменте виртуальных ставок остались за оператором Bet365. Июльский оборот этого игрока составил почти 160 миллионов евро. Выручка превысила планку в 10 миллионов евро. Рост спортставок в дни проведения мундиаля был отмечен и в Великобритании. Вышеупомянутый чемпионат вызвал некоторое беспокойство в этой стране, так как в течение мундиаля зрители просмотрели в целом полтора часа рекламы спортбеттинга. Проблемный вопрос - доступность подобного контента для лиц, не достигших совершеннолетия. И властные структуры должны принять какие-то меры в связи с этим. Некоторые компании за более строгое регулирование, чтобы объемы рекламы, доступной детской аудитории, были меньше.

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Заключено соглашение между футбольным клубом "Оренбург" с букмекером "Бинго-Бум". Партнерство касается сезона текущего и следующего годов. На футбольной форме команды будет размещена бренд-символика БК. Также в планах проведение совместных мероприятий для почитателей спортивной команды. БК, к слову, сотрудничает и с другими спортобъединениями, в их числе баскетбольная и волейбольная федерации.

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Киберспортсменов, играющих сутки напролет в видеоигры бесплатно, очень много. И только единицы из них преодолевают любительский уровень.

Первым государством в мире, где киберспорт был официально признан спортдисциплиной, стала наша страна, Россия. Произошло это в июле 2001 года.

В РФ имеется и киберспортивный факультет, он работает в Российском госуниверситете физкультуры, спорта, молодежи и туризма.