Новости игорного бизнеса

Интернет, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Казино-курорт «Сибирская монета» показывает положительные результаты своей деятельности. Но там в работе всего один инвестпроект, и поэтому необходимы свежие вливания. В Приморье свободные земли власти выставили на аукцион, а в Алтайском крае в этом вопросе пока нет движения.

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Игорные зоны могут посетить не все граждане. Поэтому некоторые азартные люди обращаются к более доступным способам провести досуг, например, играют в интернете. Один из востребованных пользователями игорных клубов можно найти вот по этой ссылке: azino777play.com.

Как только заходишь на сайт, сразу в глаза бросается баннер, где размещено много интересных предложений для тех пользователей, которые здесь зарегистрируются. Например, обещаются моментальные выплаты, надежное внесение депозитов, 777 рублей при регистрации. Обращает на себя внимание указанная в рублях серьезная сумма, которая была выплачена за последние семь дней. Есть информация о средствах джекпота.

Известное онлайн-казино располагает широкой линейкой игр. Все они от известных разработчиков, таких как Novomatic, Betsoft, Igrosoft и других. Каждый клиент сможет найти в играх то, что ему понравится.

После представления игр можно увидеть информацию о плюсах заведения, составленную по отзывам игроков. Это, к примеру, хорошая работа службы поддержки на официальном сайте, доступ к слот-машинам в бездепозитном варианте, наличие премиальных выплат, высокая графика и отличная анимация у эмуляторов, финансовая стабильность заведения, использование игроками наиболее комфортных средств оплаты и т.д.

Есть информация про возможности мобильной версии заведения.

Удобно для некоторых клиентов, что существует функция «напомнить пароль».

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Манчестерские исследователи провели опрос на тему интереса к разным видам спорта. На него отвечали английские подростки. Лидирующую позицию у молодого поколения занял футбол. Второе место - у киберспорта. Участниками опроса стали 5 тысяч респондентов, их возраст – до 18 лет. Это были и юноши, и девушки. Они прогнозируют в будущем увеличение популярности киберспортивных состязаний.

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Самарские депутаты областной думы планируют в два раза увеличить поступления от игорной индустрии. Налоговая ставка, возможно, возрастет для процессинговых центров и пунктов приема ставок (250 и 14 тысяч рублей в месяц соответственно). Сейчас пункты приема ставок отчисляют каждый месяц по 7 тысяч рублей.