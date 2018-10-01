Новости игорного бизнеса: от слотов казино Вулкан до нового казино-курорта Японии

Интернет, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В сетевой сфере игорного бизнеса уже давно существует список доверенных разработчиков игрового софта, к которым чаще всего обращаются онлайн-казино. Novomatic, Unicum, Igrosoft и многие другие профессиональные компании можно запросто отнести к подобным организациям. Вулкан казино тоже не отказывается от их услуг, забирая себе самые лучшие творения этих разработчиков.

На сайте этой площадки для гемблинга можно найти более 90 разнообразных игровых автоматов, за спинами которых стоят успешные бренды игорного мира. Такие слоты отличаются продуманным игровым процессом и разнообразной тематической направленностью. Так, Вулкан предлагает своим клиентам исследовать морские глубины, найти реликвии в древних пирамидах или окунуться в знакомые многим фруктовые мотивы.

Конечно, в казино не забыли и о бесплатном «демо-режиме» игровых автоматов, который позволяет без затрат денег опробовать любой интересующий вас проект. Отличий от игры на реальные финансы здесь нет, разве что в качестве средств будут использоваться виртуальные кредиты. Любую другую полезную информацию можно легко найти на официальном сайте игорного проекта.

Слоты Северной Америки приносят много прибыли

Сетевой игорный бизнес США и Канады может похвастаться хорошими результатами: второй квартал 2018 года увеличил их прибыль на 15,7%.

Об этом рассказал глава компании по обслуживанию игровых технологий и оборудования Тодд Эйлерс. В Eilers & Krejcik Gaming посчитали, что причиной увеличения этих показателей стали новые игорные заведения стран Северной Америки: MGM Springfield, Ocean Resort и Hard Rock.

Впрочем, в докладе Тодда Эйлерса есть и неутешительные новости. По его мнению, к концу года этот рост может упасть до 6,1%.

Кто же возгласит работу над новым казино-курортом Японии?

После легализации казино в Японии страна приступила к принятию заявок на постройку нового казино-курорта. Этот процесс закончился 21 сентября.

Данные правительству предоставили отечественные и зарубежные компании, заинтересованные в постройке подобного заведения. Всего таких организаций набралось 12 штук, восемь из которых относится к международным операторам, два – к внутренним, а оставшиеся фирмы до этого времени занимались другой предпринимательской деятельностью.

По мнению экспертов, казино-курорт имеет все шансы появиться в Йокогаме. Но префектуры Осака, Нагасаки и Хоккайдо также остаются в списке претендентов на строительство игорного заведения.