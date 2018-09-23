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24.09.2018

Новости игорного направления

Интернет, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Игровые автоматы известного разработчика виртуальных азартных развлечений - компании EvoPlay пополнят линейку видеослотов интернет-казино на платформе SoftSwiss. Об этом структурами были подписано соответствующее соглашение. В каталоги войдут такие автоматы, как "Вовка в тридевятом царстве", "Танковый бой", "Синбад" и т.д. Будет среди добавленных игр и новинка - "Некромант". Автомат вышел в этом году. Играть в него можно как на ПК, так и на мобильных устройствах. Сюжетная линия строится вокруг некроманта, который поднимает из земли целую армию нежити. Среди параметров новой игры: 5 барабанов, 4 ряда символов. Выплаты за выигрышные комбинации проходят по 40 линиям. Отдача составляет почти 92%.

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Такие популярные для азартного времяпрепровождения заведения как казино, в целом активно вписаны в современное виртуальное пространство. Например, стабильной популярностью пользуется у любителей гемблинга вот этот клуб: https://vylcanwinner.com. Это официальный сайт Вулкан казино. Здесь пользователь может увидеть игры уже знакомые, давно придуманные и внедренные, а также ознакомиться с новыми разработками. Коллекция, к слову, постоянно пополняется. Обозначена на сайте сумма джекпота. Она довольно внушительная, имеет десятизначный числовой ряд. Можно выбрать "все игры" и пройтись по представленным предложениям или остановиться на одном (или нескольких) типах, исходя из предпочтений, например, нажать на функцию "карточные". Рассказано на сайте об ассортименте представленных игр, обозначены работа службы техподдержки и виды доступных платежных систем. Можно найти на ресурсе информацию о правилах и условиях клуба, ознакомиться со списком производителей собранных игр, узнать о проводимых акциях и турнирах.

Официальный сайт Вулкан казино

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Ряд российских болельщиков не оставляют без внимания и букмекерские конторы. Там болельщики делают ставки на разные спортивные события. Ели сравнивать показатели этого и ушедшего года, то соотечественники сделали почти на треть больше ставок на игры ФНЛ (Футбольной национальной лиги) в текущем сезоне. Почти наполовину (45%) в среднем увеличилась посещаемость матчей футбольной лиги.

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С октября этого года в Китае вступят в силу изменения по игорному законодательству. Новые правила касаются лотерейного направления. Незаконной будет признана несанкционированная реализация лотерейных билетов в онлайн-режиме.

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