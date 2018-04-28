ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Общество
28.04.2018

Новости игорной индустрии: наземные казино на Гоа расширят предложения, Vulkan Prestige – интересные возможности, развитие «Азов-Сити»

Интернет, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На территории Гоа не так давно был повышен лицензионный сбор для всех видов казино. Формирование цен происходит по-разному для наземных и плавающих заведений. Сбор для первых зависит от площади казино, для вторых – от вместимости судна. Операторы обеспокоены, так как суммы для этих видов казино в итоге разнятся. Для плавающих учреждений они существенно меньше. Поэтому представители наземного сегмента намереваются расширить линейку игорных предложений, чтобы компенсировать увеличение сбора.

Предложения от онлайн-клуба

Популярностью у любителей азарта пользуются игорные заведения не только находящиеся на суше или на море. Их внимание устремлено также на сетевые клубы, функционирующие в сети интернет. Рассмотрим сайт заведения Вулкан Престиж. Как только пользователь откроет этот ресурс, сразу получит предложение о бездепозитном бонусе в пятьсот рублей, которые нужно успеть забрать. На первой странице есть вводная часть, рассказывающая о заведении, описаны преимущества игры на этом сайте, имеется информация о бездепозитных бонусах, денежных операциях и платежных системах.

Грамотно продуманная навигация Vulkan Prestige станет хорошим помощником посетителю для «нахождения» на интернет-площадке. Информация разведена по ориентирующим рубрикам. Игроку не составит особого труда выбрать подходящие игорные продукты, найти ответы на наиболее популярные у гемблеров вопросы или ознакомиться с принципами работы данного казино. Есть информация о прошедших или предстоящих турнирах.

Кликнув на название заведения, сразу оказываешься в игровом зале. Сразу видно заманчивое предложение о плюсе ста процентов бонуса к первому депозиту. Разнообразие игр поражает воображение. Они легко ищутся по следующим категориям:

  • новинки,
  • популярные,
  • карточные,
  • рулетки,
  • слоты,
  • видеопокеры и т.д.

Игры красочные, разноплановые по тематикам и сюжетным линиям. Кому нравится играть на денежные призы, нужно будет пройти процедуру регистрации.

Инвестиции в «Азов-Сити»

Потенциал «Азов-Сити» очень большой, считают инвесторы этой развлекательно-курортной зоны. И готовы вкладывать в нее средства, чтобы зона успешно развивалась и в ней появлялись новые рабочие места.

Это интересно

Пол в казино покрывают коврами ярких расцветок. Считается, что такие оттенки держат игрока в тонусе и стимулируют оставаться в заведении.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске