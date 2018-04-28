Новости игорной индустрии: наземные казино на Гоа расширят предложения, Vulkan Prestige – интересные возможности, развитие «Азов-Сити»

Интернет, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На территории Гоа не так давно был повышен лицензионный сбор для всех видов казино. Формирование цен происходит по-разному для наземных и плавающих заведений. Сбор для первых зависит от площади казино, для вторых – от вместимости судна. Операторы обеспокоены, так как суммы для этих видов казино в итоге разнятся. Для плавающих учреждений они существенно меньше. Поэтому представители наземного сегмента намереваются расширить линейку игорных предложений, чтобы компенсировать увеличение сбора. Предложения от онлайн-клуба Популярностью у любителей азарта пользуются игорные заведения не только находящиеся на суше или на море. Их внимание устремлено также на сетевые клубы, функционирующие в сети интернет. Рассмотрим сайт заведения Вулкан Престиж. Как только пользователь откроет этот ресурс, сразу получит предложение о бездепозитном бонусе в пятьсот рублей, которые нужно успеть забрать. На первой странице есть вводная часть, рассказывающая о заведении, описаны преимущества игры на этом сайте, имеется информация о бездепозитных бонусах, денежных операциях и платежных системах. Грамотно продуманная навигация Vulkan Prestige станет хорошим помощником посетителю для «нахождения» на интернет-площадке. Информация разведена по ориентирующим рубрикам. Игроку не составит особого труда выбрать подходящие игорные продукты, найти ответы на наиболее популярные у гемблеров вопросы или ознакомиться с принципами работы данного казино. Есть информация о прошедших или предстоящих турнирах. Кликнув на название заведения, сразу оказываешься в игровом зале. Сразу видно заманчивое предложение о плюсе ста процентов бонуса к первому депозиту. Разнообразие игр поражает воображение. Они легко ищутся по следующим категориям: новинки,

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