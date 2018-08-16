Новости игорной сферы

Интернет, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Дойл Брансон, который является легендой мирового покера и суперпрофессионалом в своем деле, будет обучать не имеющих опыт играть в популярную игру с нуля. Делать это он собирается вместе со своим сыном. Запущенный образовательный проект имеет несколько составляющих. Это сценарии кеш-игр и турниров, аудиоматериалы и книга. Всего разбирается примерно 20 покерных тем. Рассмотрены: визуальная сторона игры, диапазоны, подсчет аутов и другие пункты. Цена вопроса - 149$. Дойл Брансон при этом отмечает, что проект не последнее, что он сделает в своей карьере, в его планах также и участие в живых покерных турнирах. Стоит напомнить, что легенде сейчас 85 лет. К слову, азартным людям учиться играть можно не только по урокам Дойла Брансона. Разные виды игорных продуктов в демо-версиях предлагает, например, casino Spin City. *** Независимая компания, которая занимается разработкой программных решений для iGaming-промышленности EveryMatrix презентовала план развития нового офиса на Мальте. Здесь намерены усилить свои позиции в сегменте, помочь местным операторам в отладке эффективной работы казино и предоставлять продукты класса "премиум" для целевых рынков. *** Букмекеры тесно сотрудничают с разными спортивными объединениями. Вот и "Олимп" будет продолжать совместную деятельность с Национальной парусной лигой. В этот раз партнерство состоится в рамках 4 этапа Высшего дивизиона. Место проведения мероприятия - культурная столица РФ (акватория Петропавловской крепости). Время проведения - 17-19 августа текущего года. Перед началом этапа линия ставок известным букмекером была расширена. Компания ожидает ощутимого роста числа бетторов и соответственно увеличения объема ставок в этом сезоне. *** В Японии отмечается снижение лотерейного бизнеса. Реализация билетов показала спад почти в 7%. В долларах это больше 7 миллиардов. Уменьшение идет несмотря на потенциал будущего сегмента казино и проявление интереса к нему со стороны международных компаний. Прирост был отмечен только в лотереях со множественным выбором. Увеличение здесь превысило 2,5%. Лотерейный сегмент не приносит ожидаемых доходов уже второй финансовый год, и потому властные структуры решили расширить возможности виртуальной лотереи, сделав этим ставку на привлечение молодой аудитории. А пока лотерейными потребителями в большей части являются люди, которым перевалило за 50 лет. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.