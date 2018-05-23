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24.05.2018

Новости игорной сферы: интересные предложения от известного букмекера и казино Вулкан, плавучее государство с криптовалютой

Интернет, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вулкан казино, как известно, старается радовать своих клиентов разными бонусными проектами и программами лояльности. Вот и в этот раз для новых пользователей в казино Вулкан приготовлен приятный сюрприз. За первый депозит от заведения обещан подарок в виде 100% бонуса и 200 фриспинов, по 20 в течение десяти дней.

Что для этого нужно сделать пользователю:

  • пройти регистрацию;
  • сделать первый депозит со стартовой суммой от 500 рублей (здесь существует максимум в 30 тысяч рублей).

Тогда игрок получит свой обещанный бонус, и в течение 10 дней будет крутить ежедневно по 20 спинов.

Игровая коллекция Вулкана поразит воображение пользователя. Здесь есть новинки и давно полюбившиеся любителям гемблинга игры, также представлены игорные продукты от начавшего свое восхождение австрийского производителя Бооонго (https://casino-velkn.com/booongo).

игровой клуб Вулкан

Бонусы от известного букмекера

Известный представитель букмекерского сегмента «Олимп» решил порадовать своих клиентов-новичков. Для них в качестве подарка приготовлен приветственный бонус. Для игроков он доступен сразу, депозит перед этим вносить не нужно. Ставку, используя предлагаемый бонус, можно сделать, если пользователь:

  • пройдет процедуру регистрации,
  • идентифицируется.

После этого счет игрока пополнится обещанными средствами. Их можно тратить на интересующее спортсобытие. Необходимо будет соблюсти лишь два момента:

  • поставить на ординар (одиночное событие);
  • коэффициент при этом должен быть не ниже 1,8.

Пройти регистрацию, а также воспользоваться бонусами можно через сайт букмекера, либо это делается через мобильное приложение.

Государство со своей криптовалютой

Ряд мужей науки, благотворителей и вкладчиков заняты работой над проектом плавучего государства, в котором будет функционировать своя виртуальная валюта. Оно может возникнуть в Тихом океане уже в 22-ом году. На территории будет возведено 3 сотни жилых домов. Люди, живущие там, за услуги и товары смогут рассчитываться с помощью специальной криптовалюты. Если остров будет функционировать в соответствие с замыслами, начнется работа по планированию и других островов.

Положительная динамика кубанского игорного бизнеса

В кубанском игорном бизнесе в течение нескольких лет фиксируется положительная динамика. В ушедшем году прибыль от этой сферы превысила ожидания на целых 60%.

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