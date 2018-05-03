Новости киноиндустрии: экранизация «Ведьмака», предложения от "Kinoboom.net" и другие события

Российская Федерация, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Премьера экранизации «Ведьмака» по мотивам книжной серии произойдет не раньше 2020 года, когда закончится окончательная «полировка» сценария. Ориентировочно работа над сценарием завершится в конце 2018 или в начале 2019 года. История будет снята в Европе. В поисках подходящих мест для съемочного процесса рабочая группа совершит поездку по Центральной Европе. Специалисты, которые занимаются подбором натуры, сначала определятся с природными видами. Затем они будут подыскивать подходящие здания и интерьеры.

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Премьерные показы, интересующие ленты в кинозалах, даже телевизионные версии не всегда хватает времени посмотреть. И чтобы все-таки увидеть необходимые киноработы, зрители обращаются в интернет. Там работают сайты, предлагающие для просмотра разные фильмы. Один из таких ресурсов - kinoboom.net. Здесь можно выбрать и посмотреть фильмы текущего года, прошлого, 2016, познакомиться с трейлерами. Есть разбивка кинолент по традиционным категориям: детективы, боевики, приключения, фэнтези, комедии, военные, документальные, ужасы, мультфильмы и т.д. Предлагаются зрителям также российские и зарубежные сериалы. Сайт извещает пользователей о том, что киноработы можно смотреть бесплатно и в хорошем качестве.

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С 30 апреля по 5 мая в городе Эль-Кувейт проходит неделя российских фильмов. Помимо церемонии открытия в рамках мероприятия идут непосредственно показы кинолент, а также встречи с российскими кинематографистами. Киномарафон отечественных лент проводит продюсерский центр «Кинофест» при поддержке Минкульта РФ и структур, связанных с кино и культурой принимающей стороны. «Время первых», «Призрак», «Салют-7» - эти и другие киноленты увидят в рамках мероприятия зрители Кувейта. Представлять киноработы будут российские кинематографисты, фильмы будут снабжены английскими и арабскими субтитрами.

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В Фонде кино определились со списком проектов, которым будет оказана господдержка в текущем году. Эти проекты от отечественных компаний, которые не занимают лидирующие позиции в российском кинопроизводстве. В частности, поддержаны будут такие фильмы, как «Летчик», «Гуляй, Вася-2», «Пассажир» и другие.

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