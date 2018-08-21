Новости стоматологии

Российская Федерация, США, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Интересное исследование было проведено учеными Университета Питтсбурга. Оказывается, даже если человек выпивает очень умеренно и позволяет себе пропускать всего лишь два бокала вина в неделю, пломбы он будет терять чаще, чем тот, кто вовсе не употребляет спиртного. Именно вино будет способствовать кислотной эрозии зубной эмали. Особые "провокаторы" это сухие вина и шампанское. К слову, иногда человек может потерять не только пломбу, но и зуб или несколько зубов. И тогда встает вопрос о том, чтобы вставить себе качественные искусственные новые. В последние годы популярностью пользуются зубные имплантаты. Их имплантируют в челюстную кость, после заживания к ним крепится штифт и далее уже к нему зуб или мост (смотря что необходимо сделать в полости рта). В Киеве отличных специалистов по имплантации зубов можно найти здесь: https://www.lumident.kiev.ua/works/implantatsiya-zubov. На сайте размещены фотографии разных клинических случаев и проведенной медиками стомклиники "Люми-Дент" работы. По данным 2017 года, учреждение имеет 9 врачебных кабинетов и 3 хирургических отделения, с клиентами работают 27 врачей. Всего в клинике 92 сотрудника. В день здесь принимают 133 пациента. За год было установлено 3102 импланта. Здесь работают с керамическими винирами, брекет-системами, делают профессиональные чистки зубов, лазерные отбеливания и т.д. *** Ученые могут обнаружить кариес до начала разрушения зуба. Масштабные исследования были проведены воронежскими учеными. Они обнаружили взаимосвязь между состоянием ротовой полости и составом слюны. В итоге научными деятелями предложены новые подходы в диагностике коварных стоматологических болезней. Также в активе ученых уникальный способ возвращения целостности эмали. Они создали биомиметические материалы, посредством которых кариес можно остановить на ранней стадии. *** В Университете Тафтса изобрели зубной датчик. Цель гаджета - анализ продуктов, которые употребил человек. Информацию об том датчик передает на смартфон. А человеку видна калорийность еды, также можно сделать запрос по продуктовому составу: соль, алкоголь и т.д. *** Эксперты Фонда здоровья полости рта выяснили, что чем больше родных зубов человеку удалось сохранить, тем выше у него шансы прожить дольше. Те люди, кому посчастливилось сберечь зубы к 74 годам почти в полном или просто в полном составе, отличаются хорошим здоровьем и чувствуют себя прекрасно. И именно они имеют шанс отпраздновать свое столетие. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.