Об ухудшении погоды 11 февраля предупреждают жителей Иркутской области

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье, по данным иркутского УГМС, 11 февраля местами ожидается ветер западной четверти – 15-18 м/с, мокрый снег и снег, метели, гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

При получении предупреждения о неблагоприятной погоде спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Если нет возможности их отложить, нужно убедиться в своей подготовке. Необходимо изучить маршрут следования, выяснить, где находятся заправочные станции, пункты питания и обогрева, организованные стоянки для автомобилей.

Следует сообщить родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не стоит развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдать дистанцию, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.