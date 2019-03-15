|Общество
|15.03.2019
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Областные парламентарии намерены решать проблемы пожарной безопасности Приангарья
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Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области 15 марта на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС создали рабочую группу по решению проблем пожарной безопасности отдельных населенных пунктов. Ее возглавила вице-спикер облпарламента Ольга Носенко.
В состав рабочей группы также вошли заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике Валерий Хайдуков, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, председатель комиссии по контрольной деятельности Тимур Сагдеев, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов и, по предложению Ассоциации муниципальных образований области, заместитель председателя Ассоциации по работе с муниципальными районами, мэр Шелеховского района Максим Модин.
Полномочный представитель губернатора Иркутской области в ЗС Роман Буянов предложил депутатам назваться рабочей группой по обсуждению проблем пожарной безопасности. Однако парламентарии категорично отказались.
– Надо решать и принимать меры, хватит уже обсуждать, – возразили члены комитета.
– То есть депутатский корпус готов решать проблемы? – уточнил Роман Буянов.
– Он для того и создан, – парировал председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Николай Труфанов.
Напомним, в депутатском запросе, принятом в декабре прошлого года, депутаты выразили обеспокоенность тем, что предпринимаемые правительством и муниципалитетами региона меры не решают проблемы защиты от огня отдаленных населенных пунктов. Пожары, произошедшие в 2017 году в поселке Бубновка Киренского района, деревне Пойма Тайшетского района, показали, что имеются значительные проблемы в обеспечении пожарной безопасности в отдаленных населенных пунктах Приангарья.
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