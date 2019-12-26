Оборудование кардиоцентра Иркутской областной больницы модернизируют в начале 2020 года

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую областную больницу в начале 2020 года планируется оснасить медоборудованием на 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Закупка систем искусственного кровообращения и ультразвуковой визуализации для медицинского учреждения позволит обеспечить бесперебойную работу кардиохирургического центра областной больницы, безопасность больных, оперируемых в кардиохирургическом отделении и подготовить пациентов к трансплантации сердца. Оборудование закупят через электронные аукционы в соответствии с требованиями федерального закона о контрактной системе. Его приобретение станет завершением первого этапа модернизации парка аппаратуры медицинского учреждения. Решение принято на комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области. Комиссия является совещательным органом и рассматривает вопросы приобретения заказчиками региона медицинских изделий, медицинского оборудования, ортопедических приспособлений, услуг, связанных с научными исследованиями и экспериментальными разработками, с ценой от 10 млн рублей, а также иных товаров, работ, услуг с ценой контракта (договора) от 100 млн рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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