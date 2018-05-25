Общение онлайн в приватной обстановке

Большой выбор

К преимуществам чат-рулетки относятся несколько факторов, среди которых не последнее место занимает необременительность общения и большой выбор собеседниц. Система подберёт девушку в один клик, но если работа системы не понравилась, то можно просто нажать кнопку «Следующая» и найти именно ту девушку, с которой будет интересно поболтать в приватной обстановке.

Без регистрации

Чтобы оценить работу ресурса в действии, можно подключиться к общению бесплатно и без регистрации, в любое удобное время дня и ночи. Не нужно заполнять анкеты, заполнять профили и выставлять фейковые фото. Безусловно, это большой плюс, выгодно отличающий чат-рулетку от социальных сетей и других типов онлайн-коммуникаций.

Общение на русском языке

Современные чат-рулетки предлагают общение не только на английском, но и на русском языке. Например, CooMeet – это русскоязычный ресурс. Трудности перевода не испортят разговор, все девушки – реальные и проверенные. К другим непременным качествам чат-рулетки относятся анонимность и безопасность.

Напомним, чат-рулетка (англ. сhatroulette) – вид анонимного общения онлайн с помощью текстового и видео-чата. Принцип его работы заключается в случайном автоматическом выборе собеседника с возможностью моментально перейти к общению с другим пользователем. Чат-рулетка предоставляет максимальную свободу для всех, кто желает скоротать время за лёгким разговором с незнакомым человеком.

Впервые сервис был запущен в 2009 году в Москве школьником Андреем Терновским. Через год чат-рулетка получила мировую известность: о сайте как о новом способе общения написали ведущие американские издания, отметив интересную идею и перспективность данного типа общения онлайн. В 2010 году посещаемость сайта Сhatroulette составила полтора миллиона человек в день. Постепенно текстовая форма общения уступила видео. В настоящее время текстовые чат-рулетки встречаются довольно редко.

Общаться с помощью чат-рулетки можно с любого подключённого к интернету устройства.