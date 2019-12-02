Общественная палата Иркутска попросит Владимира Путина сохранить городской ипподром

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественная палата Иркутска направит президенту Российской Федерации Владимиру Путину и в правительство Российской Федерации, а также в прокуратуру, ФАС и Законодательное собрание Иркутской области обращение с просьбой сохранить ипподром.

Такое решение принято на заседании Общественной палаты города. Участие в заседании принял мэр областного центра Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Нам необходимо сохранить этот объект, в первую очередь, для детей, которые занимаются спортом. Кроме того, на ипподроме ведутся адаптивные занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Иркутяне выступают за сохранение, и мы поддерживаем эту инициативу, – напомнил Дмитрий Бердников. – В официальном ответе от Росимущества, Минэкономразвития указано, что они считают необходимым осуществление приватизации акций «Иркутской заводской конюшни с ипподромом», обосновывая это тем, что конный спорт не является базовым видом спорта в Иркутской области. Но в генеральном плане Иркутска этот земельный участок отведен исключительно под спортивный объект.

Как отметили представители общественной организации «Федерация конного спорта Иркутской области», ежегодно на ипподроме проходит до 20 турниров, в том числе и по олимпийским видам спорта, в которых принимают участие спортсмены Приангарья, Бурятии и Забайкальского края. Кроме того, это единственная площадка в области, где занимаются пони-спортом и вольтижировкой, проводятся турниры по этим видам спорта. Общественники особо подчеркнули, что выпускники Фонда Тихомировых, которые начинали тренироваться на иркутском ипподроме, стали золотыми призерами Всемирных Специальных Олимпийских Игр в Дубае.

– Мы как представители общественности считаем, что нельзя лишить иркутян такого социально важного объекта. От имени Общественной палаты Иркутска будут направлены обращения за сохранение спортивного объекта именно на той территории, где он расположен исторически, – подчеркнул председатель Общественной палаты Юрий Коренев. – Накануне состоялся митинг в защиту иркутского ипподрома. Иркутяне просят, чтобы власти отменили аукцион по продаже акций иркутского ипподрома и приняли решение о проведении инвестиционного конкурса, который позволит развивать конный спорт в Иркутске. В том числе вкладывать средства в создание полноценного ипподрома.

Участники митинга, который состоялся накануне, подписали петицию к президенту РФ Владимиру Путину, правительству Российской Федерации, Росимуществу, Государственной думе, региональному правительству. Также документ будет направлен в прокуратуру Иркутской области.

Напомним, «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» – одно из крупнейших в России предприятий в сфере коневодства и развития конного спорта, которому удалось сохранить инфраструктуру и территорию, необходимую для проведения соревнований и развития племенного коневодства. Собственником его является Российская Федерация. В 2018 году предприятие признано банкротом, однако продолжает функционировать. На сегодня «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» выставлено на торги, которые должны состояться 19 декабря 2019 года.