Общественные пляжи в Иркутске и Ангарске закроют в конце августа

Иркутская область, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 24 августа закрыли девять пляжей на территории детских лагерей – летняя оздоровительная кампания окончена. На контроле ГИМС остаются два общественных пляжа, расположенные в заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске и на Еловском водохранилище в Ангарске. Их закрытие запланировано на конец августа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, всего в регионе действовало девять пляжей на территории детских лагерей – в Ольхонском, Усольском, Балаганском и Осинском районах. За время работы детских оздоровительных, спортивных, палаточных лагерей государственные инспекторы по маломерным судам провели около 700 занятий по правилам поведения на воде для более чем 14 тысяч детей.

Сейчас на берегу закрывшихся пляжей выставлены запрещающие таблички и баннеры, с территорий убраны на хранение первичные средства спасения, здесь больше не дежурят матросы-спасатели и медики.