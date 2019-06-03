Общественные пространства и городские сообщества: в «Школе городских изменений» РУСАЛа открывается новый обучающий курс

Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы «Школа городских изменений» РУСАЛа начинает работу новый онлайн-курс, посвященный городским сообществам и общественным пространствам. Курс позволяет проектным командам, меняющим облик города через создание общественных пространств, ближе познакомиться с возможностями, вызовами и рисками, которые стоят перед ними. Образовательная программа включает в себя теоретические материалы и реальные кейсы по организации общественных пространств, управлению проектами, проведению городских событий, а также эффективным инструментам вовлечения городских сообществ в жизнь города.



Онлайн-школа «Общественные пространства и городские сообщества» рекомендована для проектных команд, представителей органов местного самоуправления, социальных предпринимателей, а также всех инициативных граждан, которые планируют создание или развитие городских общественных пространств. Традиционно, школа содержит видео-лекции, конспекты, презентации, списки дополнительной литературы и тестовые задания для самопроверки. Курс бессрочный, пройти его можно в любое удобное время на сайте Центра социальных программ РУСАЛа . – Курс «Общественные пространства и городские сообщества» стал четвертым в линейке онлайн-школы городских изменений РУСАЛа, и предназначен он, прежде всего, для тех, кто планирует реализовать проекты по созданию городских пространств как локального уровня – во дворе, микрорайоне, – так и на уровне целого города. Самое главное, полученные в рамках курса знания и навыки помогут подготовить слушателям качественный проект общественного пространства, с которым затем можно включиться в муниципальные и федеральные программы развития городов или же принять участие в специализированных грантовых конкурсах, – говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова. Администрирование и организационное сопровождение онлайн-школы «Общественные пространства и городские сообщества» осуществляют Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа и Центр инноваций в социальной сфере РУСАЛа. Курс разработан с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба РУСАЛа. СПРАВКА: «Школа городских изменений» – новый социально-образовательный проект РУСАЛа, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Обучение проводится экспертами отрасли в формате очных и дистанционных семинаров и воркшопов в течение всего года. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: браз

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