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06.09.2018

Общественные слушания по ликвидации ртутного цеха в Усолье-Сибирском проведут 10 сентября

Усолье-Сибирское, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 10 сентября проведут публичные слушаниям по проекту ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома». Об этом сообщается на сайте регионального Минприроды.

На слушаниях представят материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  проектно-сметной документации работ.

Проект предусматривает ликвидацию этого и прилегающих к нему конструкций, сетей и сооружений на площади больше восьми гектаров. Ртутьсодержашие отходы первого и второго класса опасности необходимо будет собрать и отправить на специализированное предприятие АО НПП «Кубаньцветмет». Демеркуризация отходов третьего и четвертого класса опасности будет производиться на месте с последующей отправкой на санкционированные полигоны для такого типа отбросов. Проект должен быть подготовлен в кратчайшие сроки и до конца 2018 года пройти государственную экспертизу.

Напомним, в 2018 году на корректировку проектно-сметной документации выделили более 29 млн рублей.

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