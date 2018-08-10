Общественники просят прокуратуру найти хозяев безнадзорных коров в Вихоревке

Вихоревка, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Неконтролируемый выпас крупнорогатого скота парализовал дороги, дворы и детские площадки в Вихоревке, сообщает общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Общественники обратились в прокуратуру.

– Коровы пасутся на газонах, в парках и на детских площадках города, тем самым разрушают элементы благоустройства, нарушают санитарные нормы, а также создают опасность для жизни и здоровья горожан, особенно детей, – рассказывает глава иркутского отделения «Гражданского патруля» Андрей Царенко. – Но в Вихоревке проблема игнорируется на протяжении многих лет, сегодня это привело к тому, что коровы заполучили полное господство над городом. Не так давно они паслись стадом у здания администрации.

Правозащитник также отметил, что по российскому законодательству к животным применяются общие правила об имуществе, собственник несет бремя его содержания. Таким образом, владельцы несут ответственность за своих животных, а в случае, если собственники неизвестны, то должны быть приняты меры по их установлению.