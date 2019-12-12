Общественный совет «Единой России» поддержал законодательную инициативу Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании общественного совета ИРО ВПП «Единая Россия» по партийному проекту «Здоровое будущее» участники единогласно поддержали законодательную инициативу мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса.

– Мы провели совещание с представителями родительских комитетов, руководителями учебных заведений, тренерами спортивных секций, правоохранительными органами. Все обеспокоены активным распространением этого опасного увлечения среди детей и молодежи. Однако с точки зрения действующего законодательства оборота табачных изделий достаточно сложно повлиять на сложившуюся ситуацию, – отметил глава города.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, по итогам заседания было принято решение предложить классифицировать никотин не как пищевую добавку, а как сильнодействующий препарат, обладающий рядом негативных эффектов (психотропный, канцерогенный, аллергенный), и запретить оптовую и розничную торговлю никотиносодержащей продукции, в том числе бестабачных жевательных смесей.

Обращение будет направлено к председателю общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее», председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, координатору федерального проекта, председателю комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрию Морозову и координатору регионального проекта, главному врачу ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Владимиру Новожилову.

Также на заседании было решено обратиться в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой провести внеплановую проверку торговых объектов по продаже табачных изделий на территории Иркутска.

Напомним, по поручению мэра города Дмитрия Бердникова в Иркутске проходят рейды по контрольной закупке никотиносодержащих веществ несовершеннолетними. Проверку торговых объектов проводят специалисты администрации города, комиссии по делам несовершеннолетних, представители общественной организации «Наш Иркутск», Центра боевых единоборств и правоохранительных органов. Накануне участники рейда проверили шесть торговых точек по продаже табачных изделий в крупных торговых центрах города. В одном из объектов никотиносодержащие вещества продали несовершеннолетним. Кроме того, на изделия отсутствовала необходимая документация. Полицией был составлен протокол о нарушении. Продавца и юридическое лицо теперь ждет административная ответственность. Материалы будут переданы в мировой суд и Роспотребнадзор. До конца этого года планируется проверить еще ряд торговых объектов, адреса которых сообщили жители города.

КООРДИНАТЫ:

Сообщить о фактах продажи никотиносодержащих веществ несовершеннолетним можно по номерам телефонов: 8 (3952) 520-112, 499-518.