|Общество
|14.05.2018
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Общественный совет при ГУ МВД по Иркутской области примет жителей региона
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Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при Главном управлении МВД России по Иркутской области 22 мая проведёт приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Население будет принимать член Иркутской региональной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Денис Слободчиков.
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