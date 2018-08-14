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14.05.2018

Общественный совет при ГУ МВД по Иркутской области примет жителей региона

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при Главном управлении МВД России по Иркутской области 22 мая проведёт приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Население будет принимать член Иркутской региональной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Денис Слободчиков.

КООРДИНАТЫ:

  • Приём будет вестись по адресу: улица Урицкого, 22 (ДК имени Дзержинского), вход с улицы Дзержинского.
  • Предварительная запись по телефону 8 (3952) 201650.

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