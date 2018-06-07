Обсуждается введение дополнительного выходного дня для граждан РФ — в интересах диспансеризации

Москва, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Граждане России в будущем могут получить дополнительный выходной день. Соответствующую информацию в четверг предоставил глава Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Речь идет об оплачиваемом выходном для прохождения диспансеризации. В настоящий момент законопроект о внесении данного изменения в Трудовой кодекс РФ находится в Госдуме на рассмотрении, уточняют "Аргументы Недели" .

Подчеркивается, что выходной для этих целей можно будет получить не чаще одного раза в три года.