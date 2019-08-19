Очень странные туристические привычки китайцев в России

Москва, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Китайцы стали не только самыми активными работодателями и работниками в России, но и много путешествуют по нашей стране, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Великий русский писатель и известный отельер Юнис Теймурханлы в своем блоге на «Эхо Москвы» рассказал занимательные факты о китайских туристах, которые часто посещают его гостиницу «Гельвеция», пишут argumenti.ru . После того, как туристы из Азии хлынули в крупные российские города, спрос на туристическую инфраструктуру заметно увеличился. Особого внимания заслуживают гостиницы. Их владельцы закупили необходимое оборудование, чтобы полноценно обслуживать большой поток гостей из «Поднебесной». Стоит отметить, что они едят абсолютно все. Китайцы могут перемешивать винегрет и щи, а также салаты и окрошку. С собой китайцы привозят ароматные приправы и добавляют абсолютно во все блюда. Если приправ у китайцев не окажется, то в ход идут российские запасы. Алкоголь китайцы почти не употребляют. Зато массово пьют свежевыжатые соки, даже из лимона. Чем очень удивляют персонал ресторанов. Китайцы ходят в туалет до и после обеда, и часто по несколько человек в одну кабинку, чтобы сэкономить время. Очень необычно гости из Китая относятся к российским знаменитостям. Если в ресторане они видят автографы певцов, то они обязательно их фотографируют. Особенно трепетно китайцы относятся к певцу Витасу, он безоговорочный их кумир. Китайцы все фотографируют. Даже еду они сначала пробуют фотоаппаратом. Важная черта китайцев – их приветливость и вежливость. Очень интересуются русской культурой. При этом могут громко кричать за столом, срыгивать, чихать и делать то, что для русского человека покажется неприемлемым. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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