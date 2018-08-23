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24.08.2018

Очередную партию нагрудных знаков к Почётной грамоте ЗС вручили жителям Иркутской области

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель  регионального парламента Сергей Брилка на церемонии  24 августа вручил нагрудные знаки к Почетной грамоте Законодательного собрания Иркутской области ещё 21 жителю Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

В этот день среди награжденных были управляющая Иркутским общественным благотворительным Фондом Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды Ольга Тихомирова, врач-офтальмолог Научно-исследовательского института медико-экологических проблем зрения Лариса Романова, главный  врач  Ангарского перинатального центра Наталья Бреус, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы № 4 Иркутска Федор Алексеев и другие жители области, известные своей активной деятельностью на благо региона.

От  имени депутатского корпуса Сергей Брилка выразил благодарность награжденным за проявление высокой гражданской ответственности, и пожелал им благополучия и процветания.  В своей приветственной речи спикер также обозначил ключевые моменты в работе Законодательного собрания второго созыва, подчеркнув, что основное внимание было направлено на решение социальных вопросов, поддержку материнства, детства и представителей старшего поколения.

Напомним, нагрудный знак и его лацканный вариант получат все, кто когда-либо был награжден Почетной грамотой Законодательного собрания. Эту награду учредили в Иркутской области в 2006 году. Ее получили более восьмисот жителей региона. Награда дает право на получение звания «Ветеран труда Иркутской области».

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