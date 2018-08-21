|Общество
|22.08.2018
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Охотимся по-тихому: МТС подготовила обзор приложений для грибников Приангарья
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Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС подготовила обзор мобильных приложений для любителей собирать грибы. Жители Иркутской области могут воспользоваться советами компании о том, как сделать «тихую охоту» безопасным, приятным и максимально полезным времяпрепровождением.
Осень уже совсем близко, а, значит, пришла» многими пора «тихой охоты». Ходить в лес за грибами – традиционная русская забава, в которой знания и опыт всегда играли почти решающую роль. О грибных местах по большому секрету сообщали из уст в уста, новички учились различать грибы и ходить по лесу под руководством «бывалых», а рецепты приготовления передавались по наследству. Сейчас, наряду с ножиком, корзинкой и средством от комаров, смартфон стал одним из главных атрибутов любителей тихой охоты, пишет пресс-служба компании.
Информацию о благодатных полянках нежадные грибники выкладывают в соцсетях, а приложения помогают найти, распознать, не потеряться и законсервировать. Редакция МТС-медиа сделала обзор интернет-сервисов, чтобы лето-2018 стало для вас грибным.
Начинаем с основ
Помочь изучить теорию грибной науки поможет
Переходим к практике
Итак, теория изучена, и теперь можно идти в лес, где заблудиться - проще простого. Причём грешат этим не только начинающие, но и опытные грибники. Ежегодно спасатели выводят из лесов России тысячи незадачливых тихих охотников. Потерять в лесу можно и машину - такие случаи достаточно часто происходят.
Если навигатора у вас нет и поход за грибами ожидается не очень дальний, попробуйте воспользоваться
Трек начнет писаться самостоятельно, при этом выключен ли экран смартфона - роли не играет. Нашли полянку с грибами - можете также отметить эту цель, чтобы вернуться в любой момент (точки хранятся в памяти программы). Чтобы попасть на место старта, нужно просто кликнуть на соответствующую точку и следовать голосовым подсказкам. Ну или просто следить на экране за тем, чтобы не сильно отклоняться от проложенного навигатором пути. При этом в любой момент можно посмотреть, какое расстояние осталось до цели и с какой скоростью вы двигаетесь.
Эксперт в кармане
Если вы начинающий грибник, то лучше, конечно, первое время ходить с опытным товарищем, который подскажет, какие грибы съедобны, а какие даже трогать не стоит. Но если такого товарища нет - на помощь опять придёт смартфон.
Совета, кстати, можно также попросить и у коллег по тихой охоте в социальных сетях. Если не знаете, какой гриб перед вами, - выложите фотографию, например, в группу во «ВКонтакте»
Внимание! Собирать нужно только те грибы, в съедобности которых вы уверены на 100%, - ведь отравление грибами почти всегда приводит к очень тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода. Смартфон может выступать только советчиком, но не истиной в последней инстанции.
Вкусное дело
Набрать грибов - полдела, ведь их нужно ещё и приготовить. В интернете огромное количество приложений с рецептами блюд из грибов. Мы выбрали
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