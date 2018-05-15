Одним из актуальных отделочных материалов является паркет

Российская Федерация, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Несмотря на вхождение на рынок новых отделочных материалов, паркет не сдает своих позиций и по-прежнему весьма востребован людьми при проведении ремонтных работ. Уже многие годы паркет используется практически во всех странах мира. Изготавливают этот популярный отделочный материал из разных пород деревьев. Чаще для этого применяют дуб. Имея дерево в своем составе, паркет по праву считается экологически чистым материалом.

Паркетные работы производятся на территории РФ в разных населенных пунктах. В городе Санкт-Петербурге тоже работают мастера своего дела, они предлагают паркет от компании Вернисаж. Этот игрок на паркетном рынке существует уже давно, и фирма с годами только расширяет свою деятельность, а значит, ей точно можно доверять. Мастера Вернисажа умеют все: готовят основание, настилают паркетный пол, занимаются его отделкой, работают с плинтусами. Компания имеет дело со всеми деревянными покрытиями независимо от их назначения и характеристик.

Основные материалы, из которых изготавливается паркет, это паркетная доска и массивная доска. Особое направление в паркетном деле – это изготовление и укладка художественного паркета. Художественный паркет набирается орнаментами из разных деревьев. Основа – южные породы древесины. Художественным паркетом должен заниматься профессионал, потому что у такого материала много нюансов и особенностей укладки.

Верхний слой паркета называют слоем износа. Сколько эта поверхность будет в службе, столько и проэксплуатируется паркет. Если слой износа толстый, на нем можно произвести несколько шлифовок.

Зачем шлифовки нужны. На паркете по мере его эксплуатации могут появиться царапины, трещины или потертости, которые ухудшают внешний вид. И одним из этапов приведения отделочного материала к надлежащему состоянию является шлифовка. С ее помощью можно не только привести паркет к первоначальному внешнему состоянию, но и добавить напольной отделке еще большей презентабельности.

Если составляющие паркета потемнели или разрушились, тогда требуется замена таких элементов.

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Два самых дорогих материала в мире, из которых производят паркетную доску, это карельская береза и железное дерево.

Актуальным является паркет, для изготовления которого использовали пробковое дерево. Такой паркет будет иметь очень важные для эксплуатации характеристики, это звукоизоляция и влагонепроницаемость.