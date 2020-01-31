«Огонь в глазах и улыбка на устах»: HeadHunter собрал нескучные цитаты из иркутских вакансий

Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter собрал яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба компании, в большинстве случаев сохранены орфография и пунктуация из оригинального текста. – Оригинальный текст вакансии позволяет компании выделиться и привлечь внимание соискателей, но все хорошо к месту и в меру. Вакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого. Порой слишком творческий подход выглядит нелепо и может отпугнуть перспективного кандидата. Это же, кстати, относится и к ошибкам, и к банальным опечаткам. Особенно осторожным стоит быть с названием вакансии. Если вместо обычного «бухгалтера» использовать метафору (скажем, «повелитель финансовой отчетности») или написать слово с ошибкой/опечаткой, то соискателю будет крайне сложно найти это объявление: ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова. Цитаты из реальных вакансий на HeadHunter в Иркутской области: «Данная вакансия НЕ для людей, которые хотят пересидеть, переждать, довольствоваться зарплатой в 40 тысяч. Эта вакансия для дерзких и амбициозных людей»;

«Если вы … готовы обратить в дизайнеры всю планету; сумеете даже кота научить рисовать графику; сотворите шедевр из любых материалов … то мы с нетерпением ждем знакомства с вами!»;

«Кого мы не рассматриваем: тех, кто ищет какую-нибудь работу»;

«Конкуренты визжат от зависти, гурманы разводят руками, а мы просто делаем любимое дело»;

«В ресторан с традиционной русской кухней требуется «Бог кухни»;

«Хочешь получить звание повелителя водной стихии, достойно зарабатывать и быть частью самой крутой команды?»;

«У нас есть готовая программа обучения, мы за 2 недели по отработанной методологии сделаем из тебя Волка с Уолл стрит! Это не шутка!»;

«Не пугаться телефона! По нему предстоит звонить и назначать встречи. Каждый день!»;

«Работа в стабильной Компании, которая не рассыплется в прах от очередного дуновения кризиса»;

«Проверьте силу влияния своего слова. Зацепит ли оно миллиарды людей?»;

«Личный куратор-наставник, которого Вы можете «мучить» вопросами круглосуточно. А еще он с Вами на сделки ездит – когда угодно»;

«И если Вы быстро устаете, не готовы к перегрузкам, не можете обрабатывать большой объем информации, а Ваша голова идет кругом от 5-ти параллельных задач – не обрекайте себя на мучения, мы ищем того, кто реально кайфует от таких темпов работы»;

«Энергичная и вовлеченная команда, где нет места интригам, клановости и корпоративным войнам, а в стремлении к достижению результата мы не теряем человеческое лицо»;

«Любовь. Нет любви к продукту – нет продаж»;

«Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»;

«мы суровы в отношении соблюдения стандартов и дисциплины. И у Вас будет строгий учитель и начальник»;

«продавать не продукт, но доверие во время каждого касания с людьми в непростой цепочке лиц, принимающих решение»;

«Знаком с системами аналитики, бог экселя и парсеров, и просто хороший человек»;

«У нас придется реально трудиться, ИБД (имитация бурной деятельности) здесь не пройдет. И теперь, если Вы внимательно прочли вакансию, требования и условия, начните Ваше сопроводительное письмо со слов: я легко выполню самый оптимистичный план продаж. Так мы поймем, что Вы внимательны, как никто, и свяжемся с Вами для дальнейших шагов»;

«Кто нам точно не нужен: замкнутый суровый технарь»;

«Основная задача – предложение и подбор одежды для милых дам»;

«Возможность работать со сложившимися, доверяющими, опытными Клиентами, что в ответ на бережное, почтительное отношение к ним, даст Вам уверенное «завтра»;

«Добрый день, уважаемый кандидат! Если Вы сейчас это читаете, значит Вас заинтересовала работа в нашей компания… и это отличный повод познакомиться с нами поближе! Итак, начнем!?»;

«Опыт работы для нас не важен, мы всему научим. Самое главное – желание работать, огонь в глазах и улыбка на устах!»;

«Предлагаем: зарплату уровня Москвы, вид из окна как в Европе, людей душевных, как нигде больше»;

«Наша компания творит добро: спасает мир от мрака бюрократии и засилья бумаг, а вместе с тем радует команду интересными задачами»;

«Команда обучаторов поможет с любыми курсами от тренингов по продажам до английского и мастер-классов по игре на барабанах»;

«Требования: природная склонность к убеждению по телефону, грамотная речь, ласковый и дружелюбный голос»;

«Главное требование – иметь голову на плечах и огонь в сердце»;

«Оплата состоит из оклада и бонуса. Оклад с голоду помереть не даст, но и квартиру на него не купишь»;

«Мы не предоставляем корпоративные машины марки Mercedes, не обещаем горы денег с первого дня работы, не отправляем в командировки за границу. Но! Мы обеспечиваем гораздо большее. Возможность получить уникальный опыт детальной работы над проектами в самом креативном, развивающемся и дружном коллективе!»;

«Мы могли бы расписать на пол экрана какие мы замечательные и еще на пол экрана, что у нас прям сказка сказочная, а не работа… На самом деле мы не хотим обманывать ваши ожидания и скажем просто и прямо – в нашу команду требуются классные продавцы-консультанты в связи с расширением сети»;

«Здесь царит особая атмосфера, играет позитивная музыка, слышен шелест новых пакетов, а где-то из примерочной доносятся смех и восхищение очередной примеркой»;

«Нам нужен мастер слова, познавший науку образности в совершенстве»;

«Ну, если ты дошел до этого места, то, видно, чем-то зацепило… Это хорошо! Значит, как минимум, по человеческим качествам ты нам близок». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: headhunter

иркутская область

иркутянин на работе Тэги: View the discussion thread.