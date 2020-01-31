«Огонь в глазах и улыбка на устах»: HeadHunter собрал нескучные цитаты из иркутских вакансий

Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter собрал яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба компании, в большинстве случаев сохранены орфография и пунктуация из оригинального текста.
– Оригинальный текст вакансии позволяет компании выделиться и привлечь внимание соискателей, но все хорошо к месту и в меру. Вакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого. Порой слишком творческий подход выглядит нелепо и может отпугнуть перспективного кандидата. Это же, кстати, относится и к ошибкам, и к банальным опечаткам. Особенно осторожным стоит быть с названием вакансии. Если вместо обычного «бухгалтера» использовать метафору (скажем, «повелитель финансовой отчетности») или написать слово с ошибкой/опечаткой, то соискателю будет крайне сложно найти это объявление: ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.
Цитаты из реальных вакансий на HeadHunter в Иркутской области:
«Данная вакансия НЕ для людей, которые хотят пересидеть, переждать, довольствоваться зарплатой в 40 тысяч. Эта вакансия для дерзких и амбициозных людей»;
«Если вы … готовы обратить в дизайнеры всю планету; сумеете даже кота научить рисовать графику; сотворите шедевр из любых материалов … то мы с нетерпением ждем знакомства с вами!»;
«Кого мы не рассматриваем: тех, кто ищет какую-нибудь работу»;
«Конкуренты визжат от зависти, гурманы разводят руками, а мы просто делаем любимое дело»;
«В ресторан с традиционной русской кухней требуется «Бог кухни»;
«Хочешь получить звание повелителя водной стихии, достойно зарабатывать и быть частью самой крутой команды?»;
«У нас есть готовая программа обучения, мы за 2 недели по отработанной методологии сделаем из тебя Волка с Уолл стрит! Это не шутка!»;
«Не пугаться телефона! По нему предстоит звонить и назначать встречи. Каждый день!»;
«Работа в стабильной Компании, которая не рассыплется в прах от очередного дуновения кризиса»;
«Проверьте силу влияния своего слова. Зацепит ли оно миллиарды людей?»;
«Личный куратор-наставник, которого Вы можете «мучить» вопросами круглосуточно. А еще он с Вами на сделки ездит – когда угодно»;
«И если Вы быстро устаете, не готовы к перегрузкам, не можете обрабатывать большой объем информации, а Ваша голова идет кругом от 5-ти параллельных задач – не обрекайте себя на мучения, мы ищем того, кто реально кайфует от таких темпов работы»;
«Энергичная и вовлеченная команда, где нет места интригам, клановости и корпоративным войнам, а в стремлении к достижению результата мы не теряем человеческое лицо»;
«Любовь. Нет любви к продукту – нет продаж»;
«Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»;
«мы суровы в отношении соблюдения стандартов и дисциплины. И у Вас будет строгий учитель и начальник»;
«продавать не продукт, но доверие во время каждого касания с людьми в непростой цепочке лиц, принимающих решение»;
«Знаком с системами аналитики, бог экселя и парсеров, и просто хороший человек»;
«У нас придется реально трудиться, ИБД (имитация бурной деятельности) здесь не пройдет. И теперь, если Вы внимательно прочли вакансию, требования и условия, начните Ваше сопроводительное письмо со слов: я легко выполню самый оптимистичный план продаж. Так мы поймем, что Вы внимательны, как никто, и свяжемся с Вами для дальнейших шагов»;
«Кто нам точно не нужен: замкнутый суровый технарь»;
«Основная задача – предложение и подбор одежды для милых дам»;
«Возможность работать со сложившимися, доверяющими, опытными Клиентами, что в ответ на бережное, почтительное отношение к ним, даст Вам уверенное «завтра»;
«Добрый день, уважаемый кандидат! Если Вы сейчас это читаете, значит Вас заинтересовала работа в нашей компания… и это отличный повод познакомиться с нами поближе! Итак, начнем!?»;
«Опыт работы для нас не важен, мы всему научим. Самое главное – желание работать, огонь в глазах и улыбка на устах!»;
«Предлагаем: зарплату уровня Москвы, вид из окна как в Европе, людей душевных, как нигде больше»;
«Наша компания творит добро: спасает мир от мрака бюрократии и засилья бумаг, а вместе с тем радует команду интересными задачами»;
«Команда обучаторов поможет с любыми курсами от тренингов по продажам до английского и мастер-классов по игре на барабанах»;
«Требования: природная склонность к убеждению по телефону, грамотная речь, ласковый и дружелюбный голос»;
«Главное требование – иметь голову на плечах и огонь в сердце»;
«Оплата состоит из оклада и бонуса. Оклад с голоду помереть не даст, но и квартиру на него не купишь»;
«Мы не предоставляем корпоративные машины марки Mercedes, не обещаем горы денег с первого дня работы, не отправляем в командировки за границу. Но! Мы обеспечиваем гораздо большее. Возможность получить уникальный опыт детальной работы над проектами в самом креативном, развивающемся и дружном коллективе!»;
«Мы могли бы расписать на пол экрана какие мы замечательные и еще на пол экрана, что у нас прям сказка сказочная, а не работа… На самом деле мы не хотим обманывать ваши ожидания и скажем просто и прямо – в нашу команду требуются классные продавцы-консультанты в связи с расширением сети»;
«Здесь царит особая атмосфера, играет позитивная музыка, слышен шелест новых пакетов, а где-то из примерочной доносятся смех и восхищение очередной примеркой»;
«Нам нужен мастер слова, познавший науку образности в совершенстве»;
«Ну, если ты дошел до этого места, то, видно, чем-то зацепило… Это хорошо! Значит, как минимум, по человеческим качествам ты нам близок».
Российская Федерация, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иногда публичные люди занимаются не только выбранным ремеслом. Например, представители шоу-бизнеса открывают свои рестораны, косметические салоны, разрабатывают линии одежды, обуви, стильных аксессуаров и т.д. Не отстает от таких деятельных современников и супермодель Эмили Ратаковски. Двадцативосьмилетняя красавица, кроме покорения подиумов, уже некоторое время занята продвижением собственной марки нижнего белья. Дебют в продвижении ее одежды начался с купальников. Это было в 2017 году. А затем модель решила расширить коллекцию, включив туда майки и нижнее белье.
Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета провели термометрию всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая.
Интернет, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря круглосуточной работе онлайн букмекерских контор, делать ставки на спорт можно в любое время. Официальная страница Париматч содержит несколько рубрик для лучшей навигации по сайту. Здесь можно узнать не только предлагаемые коэффициенты ставок, но и информацию по акциям, правила и важные сведения о букмекере. К слову, старая версия Париматч была менее привлекательного дизайна. В ней было мало рубрик и много рекламных блоков. Поэтому разработчики постарались усовершенствовать интерфейс и упростить работу с сайтом.
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Итоги традиционного конкурса, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова, подвели в Законодательном собрании Иркутской области.
Российская Федерация, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На динамично развивающийся рынок ресторанного бизнеса в России влияют и глобальные тенденции, и тенденции, зарождающиеся в разных уголках нашей необъятной страны. По мнению экспертов, этот рынок, достаточно сложный из-за большого числа различных направлений и сегментов, переживает сегодня множество изменений.
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Иркутского форума образования – 2020 «Время решений и действий» в областном центре состоялся Слёт отцов. В нем приняли участие более трехсот родителей учащихся школ и воспитанников детских садов Иркутска.
Испания, Российская Федерация, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игра в онлайн-казино тоже имеет риски, как и в наземных заведениях, но она более доступна и удобна в использовании. Те, кто не готов тратить собственные сбережения, могут играть в бесплатные версии игровых автоматов. Для новичков это отличная возможность изучить принцип игры и сделать выводы по отдаче слота.
Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор разработали временные методические рекомендации, в которые включили три лекарственных препарата для лечения инфекции коронавируса у взрослого человека. Об этом сообщают argumenti.ru.
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 10 февраля приглашают в театр кукол «Аистёнок» на дискуссию кочующего пространства Института человека «Хочешь поговорить об этом?». Предполагается побеседовать о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых.
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Историческая память» партийцы местных отделений партии «Единая Россия» проводят в Приангарье мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях 29 января в рамках подготовки города к 75-летней годовщине Великой Победы.
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На совещании в правительстве Иркутской области рассмотрят вопрос решения проблемы тотального отлова безнадзорных собак в областном центре к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в марте 2020 года.
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы. Об этом на депутатских слушаниях рассказал вице-мэр Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 30 января утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 26,5%. Всего за год в регионе было зарегистрировано 3733 случая острых отравлений химической этиологии, что на 12,9% ниже 2018 года (4285 случаев).
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан по личным вопросам провела заместитель управляющего ИРО Фонда социального страхования РФ Ирина Ковтун в Иркутской региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Водонагреватели немецкой компании Reflex сочетают функциональность, безупречное качество, высокую производительность и экономное потребление энергии. Продолжительный срок службы достигается благодаря использованию прочной стали и особым покрытиям наружной и внутренней поверхности бака. Важную роль в увеличении ресурса водонагревателей играет анод Reflex. Он не требует обслуживания и обеспечивает защиту емкостей от появления коррозии.
Якутия, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По итогам запроса депутата Государственной думы, члена фракции «Единой России», руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского к ответственности был привлечен майор полиции, виновный в превышении должностных полномочий в отношении пенсионера, ветерана труда и кавалера ордена «Знак почета», старейшины юкагирского народа Дмитрия Бегунова.
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в органы полиции в 2019 году поступило более тысячи заявлений о домашнем насилии. На бытовой почве было совершено 47 убийств, в 231 случае жертвы получили тяжкий вред здоровью. Побои и насильственные действия в семье в России – явление, к сожалению, не редкое. Законопроект, призванный снизить количество таких преступлений, уже рассматривается на федеральном уровне. Но документ требует доработок, считают иркутские эксперты.
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила врач-детский онколог отделения психологии Иркутской детской областной больницы Светлана Ованесян.
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На вокзалах приграничных дорог, в том числе – Восточно-Сибирской – проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия в связи с угрозой коронавируса.
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года на ранних стадиях рак выявляли чуть чаще, чем в половине случаев. Чаще всего жители Приангарья страдают от опухоли легких, кожи и желудка. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила главный врач Иркутского онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 28 января поручил областному министерству здравоохранения незамедлительно организовать мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией.
Тайшетский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетской районной больнице будет открыто отделение диализа. Этого удалось добиться после обращения депутата Законодательного собрания Иркутской области Натальи Дикусаровой в региональное министерство здравоохранения.
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Блокадный хлеб» проводится партийцами и сторонниками партии «Единая Россия» по всей России. Она посвящена памяти людей, которые более двух лет жили и сражались в осажденном Ленинграде.
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутска, касающиеся процедуры выборов мэра, приняли 30 января на заседании думы города без обсуждения. Как заявил председатель представительного органа власти Дмитрий Ружников, таким образом муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с областным законодательством.
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый год по восточному календарю наступил 25 января – ольхонский шаман рассказал, чего ждать от года крысы. За прогнозами на наступивший год Телеинформ обратился к известному шаману Валентину Хагдаеву.
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года на ранних стадиях рак выявляли чуть чаще, чем в половине случаев. Чаще всего жители Приангарья страдают от опухоли легких, кожи и желудка. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила главный врач Иркутского онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 26,5%. Всего за год в регионе было зарегистрировано 3733 случая острых отравлений химической этиологии, что на 12,9% ниже 2018 года (4285 случаев).
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 10 февраля приглашают в театр кукол «Аистёнок» на дискуссию кочующего пространства Института человека «Хочешь поговорить об этом?». Предполагается побеседовать о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых.