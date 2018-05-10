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10.05.2018

Около 1,5 тысячи иркутян поучаствовали в празднике ко Дню Победы, организованном Александром Ханхалаевым

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Шествие «Бессмертный полк» и торжественный митинг, посвященный Дню Победы, состоялись в округе депутата думы Иркутска Александра Ханхалаева. В них приняли участие около 1,5 тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба гордумы, мероприятия организованы депутатом совместно с администрацией Иркутска и руководством школы №75.

В шествии приняли участие ветераны и участники Великой Отечественной войны, председатели комитетов по социальной политике и культуре и по управлению Свердловским округом – Татьяна Эдельман и Антон Медко соответственно, жители микрорайона Радужного и поселка Энергетиков, юнармейцы, ученики школ №75, 64, 28 и других учебных организаций. К ежегодному мероприятию впервые присоединился оркестр барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД. Замыкали колонну участники акции «Бессмертный полк».

– День Победы мы отмечали в округе всегда, но в более скромных масштабах. Однако количество желающих принять в этом участие становится все больше, – отметил депутат. – Ежегодно в празднике участвуют школьники, и в этом заключается основная идея всего мероприятия – укрепить дух патриотизма, объединить наш народ, дать молодежи возможность стать частью этого великого дня.

На стадионе школы №75 прошел концерт, работала полевая кухня с настоящей солдатской кашей.

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