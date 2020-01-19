Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 100 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в праздновании Крещения. На территории области во всех районах организовали 133 места для купания и забора воды. В местах наиболее массового выхода на лёд было развернуто 64 пункта обогрева и 33 пункта питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– В большинстве мест обряд купания и забора воды продолжался в течение светового дня. Для обеспечения безопасности задействовались более тысячи человек и 337 единиц техники, из них от МЧС России 228 человек и 80 единиц техники. В пяти случаях – в городе Иркутске, Иркутском районе и в городе Братске – была оказана помощь людям, – сообщает пресс-служба ведомства.

С наступлением темного времени суток все искусственно созданные проруби были засыпаны снегом для предотвращения несчастных случаев. Происшествий не зарегистрировано.