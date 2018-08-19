Около 13 тысяч человек побывали на празднике ко Дню воздушного флота в иркутском аэропорту

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставку воздушных судов и масштабную праздничную программу для горожан и своих работников в День воздушного флота, 19 августа, традиционно организовал иркутский аэропорт. Бесплатный доступ на территорию был открыт для всех желающих.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в этот день на перроне аэропорта были выставлены 10 воздушных судов – самолеты CRJ-200, АН-148, АН-26, АН-24, L-410, «Сухой» Superjet, и четыре вертолета. Почти все они были доступны для посещения, каждый желающий мог посидеть даже за штурвалом.

В течение всего праздника на перроне действовала концертная программа. Перед аэровокзалом международных линий обустроили детскую игровую площадку. День открытых дверей прошел в музее истории аэропорта.

Посетить мобильные экспозиции музея иллюзий «Фантаст» и иркутского планетария можно было в аэровокзале внутренних линий авиаузла. Астрономы даже разместили на четвертом этаже здания телескоп, через который можно было в деталях разглядеть процессы обслуживания воздушных судов, взлеты и посадки.

Также на аэровокзале действовала выставка моделей самолетов, сделанных воспитанниками «Центра детского технического творчества» Иркутска. Мастер-классы по авиамоделированию провели педагоги центра.

Кроме того, традиционно с 2010 года в День воздушного флота аэропорт в партнерстве с авиакомпанией «ИрАэро» и АО «ВСТК», провел благотворительную акцию «На крыльях мечты». В ее рамках совершаются прогулочные полеты над городом для воспитанников детских домов. В этом году таким способом порадовали 137 воспитанников иркутского, ангарского и шелеховского центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, а также социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Иркутска.

Все время празднования аэропорт работал в штатном режиме. На вылет было обслужено 17 рейсов, на прилет – 11.