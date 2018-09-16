Около 300 байкеров проехали по Иркутску 15 сентября в рамках закрытия мотосезона и старта акции «Здоров ли я?»

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября одновременно с закрытием мотосезона-2018 стартовала всероссийская акция «Здоров ли я?». В мотопробеге через город приняли участие около 300 байкеров Сибири.

Заезд стартовал с одной из автозаправок на объездной дороге Ново-Ленино, финишировал на площади у Ледового дворца, где состоялся праздник в честь закрытия мотосезона-2018. Как рассказал президент иркутского мотоклуба «BAIK.ALL» Игорь Власенко, в мероприятии участвовали байкеры из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, а также из Улан-Удэ. Он также отметил, кстати, что мотоциклисты и здоровый образ жизни вполне совместимы.

– Например, в последнее время редко кого увидишь пьяным за рулем. Кто-то спортом занимается. Все мы люди, за здоровьем следить приходится, особенно с возрастом. «Инвитро» сами пошли навстречу, предложили, мы [байкеры] согласились. Интересно посотрудничать, – пояснил Игорь Власенко.

Заместитель генерального директора «Инвитро-Сибирь» Дарья Васина рассказала об акции, которая в Иркутске проходит впервые. Кстати, байкеры получили возможность первыми принять участие в акции и сдать анализы в компании «Инвитро».

– Все должны заботиться о своем здоровье. Мы предоставляем лабораторную диагностику для всех жителей Иркутской области. Когда человек садится на мотоцикл, он подвергает свою жизнь опасности и риску, меняет свой образ жизни, это все сказывается на его здоровье, – рассказала она.

С 15 сентября всем жителям Иркутской области «Инвитро» предлагает пройти комплекс исследований крови по 10 направлениям. В рамках акции можно проверить свое здоровье со скидкой до 50%. Акция действует до конца года. В 10 основных комплексов исследований входят 40 обязательных основных показателей.

– Если человека ничего не беспокоит, он может сдать общий анализ крови, мочи, провериться на глюкозу и холестерин. Также предлагаются исследования щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, выявление гепатита и половых инфекций. Можно проанализировать кровь на витамины группы В. Предлагаются и более сложные исследования – генетическое на предрасположенность к разным заболеваниям и выявление биологического родства. К слову, можно прийти в любой офис компании, получить бесплатную консультацию врача, чтобы выбрать сразу сформированный комплекс исследований, – отметила Дарья Васина.

Она добавила, что «Инвитро» сейчас расширяет свою географию, до конца года планируется открыть три новых медицинских офиса в Ангарске, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске, в 2019 году – еще несколько в Иркутске. В настоящее время пять офисов компании расположено в Иркутске, по одному в Ангарске и Братске. В следующем году количество точек предполагается удвоить.