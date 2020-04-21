В Приангарье по данным полиции за 10 дней зарегистрировано около 500 нарушений правил самоизоляции детьми

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские совместно с комиссией ПДН привлекли к ответственности 407 родителей, допустивших нарушение самоизоляции своих детей по статье 20.6.1 «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 84 подростка в возрасте от 16 до 18 лет будут отвечать перед законом самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба губернатора, наибольшее число правонарушений установлено в Братске – 121, Иркутске – 87, Усть-Илимске – 69 и Ангарске – 28.

Проверки соблюдения режима самоизоляции в Иркутской области проходят в ежедневном режиме. Контроль установлен и за предприятиями бизнеса, которые в непростой эпидемиологической ситуации тоже обязаны соблюдать особые правила.

За прошедшие сутки сотрудники администрации Иркутска проверили 2177 торговых точек и организаций, оказывающих услуги населению. Нарушения правил выявили в 69 случаях. В основном это нарушение санитарных норм, в магазинах, торговых центрах часто бывает нарушена социальная дистанция на очередях в кассы.

Из проверенных 1212 организаций, чья деятельность разрешена, нарушения нашли у 54 предпринимателей. Также было проверено 965 организаций, которые не имели права работать в данных условиях, однако 54 из них продолжали свою деятельность.