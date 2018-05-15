Около 60 заявок подано на участие в костюмированном шествии в День города в Иркутске

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Около 60 заявок подано на участие в иркутском праздничном костюмированном шествии в День города. В этом году оно пройдет под девизом «Иркутск – город спортивный!» в связи с проведением в нашей стране Чемпионата мира по футболу.

Кроме того, 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера, поэтому данная тема также будет использоваться участниками праздничного шествия.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, шествие стартует 2 июня в 14.00. Традиционно оно пройдет по улице Карла Маркса: от пересечения улиц Франк-Каменецкого и до памятника Александру Третьему. Трибуны для жюри, ветеранов и людей с ограниченными возможностями установят возле Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Лучшие команды будут выбираться в четырех номинациях: «Иркутск – город спортивный!», «Добровольчество», «Лучшая организация» и «Самый творческий район г. Иркутска».

В год 357-летия Иркутска пройдет уже девятое праздничное шествие. В среднем в нем участвуют от семи до восьми тысяч человек.

Организаторы напоминают, что сбор заявок продолжается до 18 мая по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3952) 979-355. Положение о проведении костюмированного шествия размещено на сайте МАУ «Праздник» http://событияиркутска.рф .