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14.10.2018

Около пяти тысяч единиц оружия изъято у жителей Приангарья с начала года

Иркутская область, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у жителей Приангарья 4749 единиц оружия и 4622 патронов различного калибра. Основная часть изъятого - гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения, а также нарезное и газовое.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, за 9 месяцев текущего года сотрудниками лицензионно-разрешительной работы и участковыми уполномоченными полиции проведено более 63 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. В результате за различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено более 4 тысяч административных протоколов.

Также в ходе проверок сотрудники ЦЛРР разъясняли владельцам огнестрельного оружия правила безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.

КСТАТИ:

  • В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 83 598 владельцев, которые получили разрешение и лицензию на хранение и ношение оружия.

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