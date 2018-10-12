|Общество
|14.10.2018
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Около пяти тысяч единиц оружия изъято у жителей Приангарья с начала года
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Иркутская область, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у жителей Приангарья 4749 единиц оружия и 4622 патронов различного калибра. Основная часть изъятого - гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения, а также нарезное и газовое.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, за 9 месяцев текущего года сотрудниками лицензионно-разрешительной работы и участковыми уполномоченными полиции проведено более 63 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. В результате за различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено более 4 тысяч административных протоколов.
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