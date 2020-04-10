|Общество
|10.04.2020
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Около тысячи масок планируют сшить волонтеры Приангарья
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Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители молодежного правительства Иркутской области организовали пошив многоразовых масок на базе Иркутского государственного медицинского университета. В производстве одного из самых востребованных сейчас элементов индивидуальной защиты им помогают волонтёры студенческого отряда ИГМУ «Симулянт». Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике Приангарья.
Организаторы проекта - председатель молодежного правительства Константин Юрьев и «дублёр» министра здравоохранения Петр Толстов. Инициатива реализуется в рамках акции #МыВместе.
– Сейчас готово около 300 масок, планируемое количество – 1000 штук. После маски будут бесплатно раздаваться волонтёрами на улицах Иркутска, автобусных остановках и точках скопления людей, - рассказал Константин Юрьев.
Проект реализуется при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области и молодежного правительства Иркутской области.
– Если у вас есть желание оказать поддержку проекту, напишите «дублёру» министра здравоохранения Иркутской области Петру Толстову в