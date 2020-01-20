Ольхонские единороссы провели слушания по партпроекту «Народные инициативы»

Ольхонский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по обсуждению мероприятий в рамках проекта «Единой России» «Народные инициативы» прошли Ольхонском районе в середине января под председательством главы Еланцынского муниципального образования Сергея Белеева.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в собрании приняли участие заместитель мэра Ольхонского района, секретарь местного отделения партии Раиса Белеева, исполнительный секретарь Ольхонского отделения партии Ольга Маркисеева и жители района.

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» из средств областного бюджета выделено 2,5 млн рублей. На эти деньги жители предложили отремонтировать дорогу по улице Ангинская села Еланцы, а также подъезд к детскому саду «Сказка». Идею ремонта этих двух объектов единогласно поддержали все присутствующие на общественных слушаниях.

– Ремонт дорог, пожалуй, одна из значимых для жителей острова проблема. Ее решение в селе Еланцы позволит людям жить в более комфортных условиях, – рассказала Ольга Маркисеева.

Напомним, проект «Народные инициативы», реализуемый в Иркутской области с 2011 года по предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Иркутской области, направлен на улучшение качества жизни в муниципалитетах региона.