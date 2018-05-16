Ольга Носенко поздравила иркутское Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей с 20-летием

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко от имени спикера областного парламента и коллег по депутатскому корпусу поздравила членов Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» с 20-летним юбилеем организации.

Как сообщает пресс-служба ЗС, председателю организации Алексею Соболю депутат передала приветственный адрес от Сергея Брилки, в котором спикер отметил значение работы партнерства. Так, по его словам, «ПТ и П» два десятка лет стоит на страже интересов бизнеса и работодателей, способствуя развитию социальной ответственности предприятий, улучшению экономической обстановки в родном регионе. Также отмечено, что как участник трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений организация всегда четко следовала выполнению своей главной цели – поддерживала эффективное взаимодействие с органами власти и обществом, вносила весомый вклад в повышение качества жизни земляков.

За эти годы участниками Партнерства стали десятки отраслевых союзов, ассоциаций, крупные промышленные предприятия, научные центры, вузы, предприятия малого и среднего бизнеса, которые объединяют около полумиллиона работающих сибиряков.

Как подчеркнула Ольга Носенко, сегодня именно партнерство товаропроизводителей и предпринимателей способно сыграть ключевую роль в решении важной задачи, поставленной президентом страны – увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия. Пристальное внимание, по мнению председателя профильного комитета, предстоит уделить и развитию цифровой экономики, внедрению новейших технологий и практик даже в самых отдаленных муниципалитетах Иркутской области.

«От всей души желаю всем членам ИРАР «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» успехов, взаимовыгодного сотрудничества и стабильности! Пусть ваше ответственное отношение к делу и тем людям, которые своим ежедневным трудом увеличивают благосостояние региона, является залогом процветания родного Приангарья», – сказала Ольга Носенко, обращаясь к присутствующим на торжественном собрании, посвященному юбилею организации.