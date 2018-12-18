ОМОНовцы в Иркутске обнаружили на стройплощадках 14 нелегальных мигрантов

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области совместно с полицейскими провели рейд по строительным площадкам Иркутска в рамках выявления нелегальных гастарбайтеров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по выявленным нарушениям миграционного законодательства составлено 14 административных протоколов. В ходе проверки экстремистских материалов и иных запрещенных к обороту предметов не обнаружено.