Онищенко назвал примерные этапы снятия ограничений после 12 мая

Москва, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность поэтапного снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса в стране после 12 мая. Онищенко считает, что разрабатывать сценарии снятия ограничений нужно уже сейчас, пишут argument.ru . По его словам, на это указывает мировая практика борьбы с новой инфекцией. – Безусловно, еще до того, как освободятся койки, нам нужно действовать. И я вам обещаю, это будет скоро … Первый вопрос – мы должны думать о разрешении мероприятий на открытом воздухе, но в индивидуальном порядке. Затем разрешить совместные прогулки с семьей – людей, которые вместе сидят на самоизоляции. Мы исходим из того, что дополнительных возможностей заразиться у них не будет, но прогулка вполне возможна. И конечно же, соблюдение социальной дистанции … в самую последнюю очередь, разрешить выход на прогулку старшей группе, свыше 65 лет, – пояснил он радио Sputnik. Кроме того, Онищенко перечислил возможные варианты снятия ограничений с общественных мест. Он отметил, что сначала можно открыть рестораны, но с доставкой на дом, и салоны красоты, но пока записывать только молодых: «Там клиенты могут дать всю информацию о себе». – Следующий этап – небольшие торговые точки, при этом разрешить обслуживание не в зале, а на террасах… заполнять только на 30%, церковь, но также использовать принцип 30%, спортивные центры… уже после можно открывать кафе и рестораны, – добавил он. Онищенко пояснил, что на завершающем этапе можно разрешить охоту и рыбалку, открыть кинотеатры и театры, а также рассмотреть возможность проведения культурных мероприятий. Однако полностью восстановить передвижения сначала придется с ношением масок, заключил он. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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