Онлайн-казино Беларуси: как пройдёт легализация сетевого игорного бизнеса, и какие операторы смогут получить официальную лицензию

Республика Беларусь, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Совсем скоро в Беларуси популярный сетевой запрос «игровые автоматы играть бесплатно без регистрации» станет гораздо более актуальным. Ведь президент страны Александр Лукашенко в этом месяце подписал указ о легализации онлайн-казино на территории Республики Беларусь.

Конечно, заниматься организацией азартных сетевых игр разрешат только операторам с официальной лицензией. Также они будут обязаны иметь гарантийный депозит, который позволит выплачивать выигрыши и оплачивать государственные налоги в случае финансовых проблем у оператора.

Налоговые органы получат возможность управлять финансовым оборотом онлайн-казино и займутся контролем азартных интернет площадок. Сами площадки подключат к компьютерной кассовой системе.

Принципы лицензирования онлайн-казино Беларуси

После этой новости в СМИ поползли разного рода слухи о принципах работы будущих азартных операторов Беларуси. Глава управления игорного бизнеса Министерства по налогам и сборам Беларуси Юрий Писаков рассказал об особенностях функционирования лицензий онлайн-казино, среди которых наиболее важно отметить следующие:

получить официальную лицензию смогут только юридические лица, которые имеют разрешение на игорную деятельность в стране;

они также должны обладать опытом работы на рынке, превышающим 2 года;

опыт работы руководителей компании должен быть не менее 3 лет.

Только соблюдая эти условия, новые операторы онлайн-гемблинга Беларуси смогут получить лицензию для законной деятельности азартного заведения. В самой лицензии будут прописываться доменные имена сайтов онлайн-площадок для гемблинга. Помимо всего прочего, в будущем правительство сформирует реестр официальных онлайн-казино Беларуси.