|Общество
|15.08.2018
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Онлайн-казино Беларуси: как пройдёт легализация сетевого игорного бизнеса, и какие операторы смогут получить официальную лицензию
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Республика Беларусь, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Совсем скоро в Беларуси популярный сетевой запрос «игровые автоматы играть бесплатно без регистрации» станет гораздо более актуальным. Ведь президент страны Александр Лукашенко в этом месяце подписал указ о легализации онлайн-казино на территории Республики Беларусь.
Конечно, заниматься организацией азартных сетевых игр разрешат только операторам с официальной лицензией. Также они будут обязаны иметь гарантийный депозит, который позволит выплачивать выигрыши и оплачивать государственные налоги в случае финансовых проблем у оператора.
Налоговые органы получат возможность управлять финансовым оборотом онлайн-казино и займутся контролем азартных интернет площадок. Сами площадки подключат к компьютерной кассовой системе.
Принципы лицензирования онлайн-казино Беларуси
После этой новости в СМИ поползли разного рода слухи о принципах работы будущих азартных операторов Беларуси. Глава управления игорного бизнеса Министерства по налогам и сборам Беларуси Юрий Писаков рассказал об особенностях функционирования лицензий онлайн-казино, среди которых наиболее важно отметить следующие:
Только соблюдая эти условия, новые операторы онлайн-гемблинга Беларуси смогут получить лицензию для законной деятельности азартного заведения. В самой лицензии будут прописываться доменные имена сайтов онлайн-площадок для гемблинга. Помимо всего прочего, в будущем правительство сформирует реестр официальных онлайн-казино Беларуси.
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