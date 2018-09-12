Опасность запоя: к чему может привести пагубное состояние и как от него избавиться

Российская Федерация, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На Дальнем Востоке России в городе Биробиджане комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были рассмотрены дела трёх пьющих матерей, для которых спиртное оказалось важнее собственных детей, передаёт РИА Биробиджан.

Беспокойство комиссии вызвали постоянные запои женщин, из-за которых те могут надолго пропадать из дома, забывая о детях. В итоге за подобное поведение матерям был вынесен выговор – и это крайне мягкая мера наказания, так что им ещё очень «повезло», если можно так выразиться.

Здесь важно обратить внимание на первопричину таких действий – алкогольную зависимость и, в частности, запой. Это крайне тяжёлое и сложное состояние, которое может приводить к негативным последствиям далеко не только для самого человека, находящегося в запое, но и для окружающих его людей.

В такой ситуации длительное и неконтролируемое употребление алкоголя становится цикличным, ведь человек вынужден пить спиртное снова и снова, чтобы снимать постоянное похмелье. Выйти из подобного состояния далеко не всегда удаётся самому, так что при возникновении опасных обстоятельств лучше обращаться к специалистам, которые смогут помочь справиться с проблемой.

Вывод из запоя можно производить разными способами, но одним из самых удобных и результативных считается инфузионная терапия, которую проводят прямо на дому. При минимуме противопоказаний этот способ имеет крайне высокую эффективность и простой принцип исполнения. Человеку ставят капельницу, с помощью которой в организм поступают необходимые лекарства, способные устранить вредные продукты распада этилового спирта.

Инфузионная терапия может в кратчайшие сроки избавить от состояния запоя, даже когда самостоятельно сделать что-то совершенно невозможно. Среди противопоказаний можно отметить заболевания сердца, геморрагический инсульт, симптомы белой горячки, потеря сознания и некоторые индивидуальные особенности, связанные с конкретной степенью опьянения и возрастом человека.

О подробностях проведения подобной процедуры, её стоимости, эффективности и конкретных противопоказаниях лучше проконсультироваться со специалистом, который сможет подобрать наилучшее лечение даже в самой опасной и, на первый взгляд, безвыходной ситуации.