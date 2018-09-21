|Общество
|21.09.2018
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Опыт Тверской области: чиновников заставили построить дорогу к участкам для многодетных семей
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Российская Федерация, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В городе Весьегонске Тверской области суд поддержал иск прокурора, который требовал от городской администрации автомобильную дорогу к участкам для многодетных семей, сообщает
Ранее в прокуратуру обратилась одна такая семья. Им в соответствии с региональным законодательством был предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Однако начать там стройку оказалось невозможным - к участку нельзя проехать.
В связи с нарушениями норм действующего законодательства прокурор района обратился в Весьегонский районный суд с исковым заявлением в интересах многодетной семьи с требованием обязать орган местного самоуправления организовать строительство автомобильной дороги, обеспечивающую проезд от земель общего пользования к земельному участку.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу.
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