Опыт Тверской области: чиновников заставили построить дорогу к участкам для многодетных семей

Российская Федерация, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В городе Весьегонске Тверской области суд поддержал иск прокурора, который требовал от городской администрации автомобильную дорогу к участкам для многодетных семей, сообщает портал afanasy.biz

Ранее в прокуратуру обратилась одна такая семья. Им в соответствии с региональным законодательством был предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Однако начать там стройку оказалось невозможным - к участку нельзя проехать.

В связи с нарушениями норм действующего законодательства прокурор района обратился в Весьегонский районный суд с исковым заявлением в интересах многодетной семьи с требованием обязать орган местного самоуправления организовать строительство автомобильной дороги, обеспечивающую проезд от земель общего пользования к земельному участку.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу.