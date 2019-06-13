Опыт Тверской области: в регионе «обкатают» систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Тверская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тверская область готовится стать в 2020 году участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России. Как сообщает « Афанасий бизнес », механизмы, которые были впервые применены в стране в 2018 году, способны не просто облегчить доживание, а продлить полноценную жизнь немощным и больным людям. Создание в регионе системы ухода приведет не только к снижению смертности, но и к ликвидации социального страха оказаться больным и никому не нужным. О том, что Тверская область готовится к участию в проекте, было заявлено 11 июня 2019 года в ходе заседания регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени. Темой обсуждения накануне Дня России стал нацпроект «Демография», частью которого является пилотный проект по созданию системы долговременного ухода в России. Программа реализуется в 18 регионах России, ее курируют Минтруд, агентство стратегических инициатив и фонд «Старость в радость». По словам регионального министра соцзащиты Елены Хохловой, в Тверской области уже создана рабочая группа, разработана так называемая «дорожная карта» по реализации проекта и до 17 июня будет подана заявка в Минтруда РФ. Елена Олескина, основатель и директор фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере, прокомментировала планы региональной власти. – Те механизмы, которые мы внедряем, направлены не на экономию и оптимизацию, а на улучшение жизни населения. Поэтому в качестве участников проекта выбираем те регионы, где качество жизни людей ставится выше, чем какие-либо другие достижения территории, – сказала она. Если Тверская область станет одной из пилотных площадок, она получит не только серьезную финансовую поддержку, но и помощь федерации при перестройке механизмов, которые заложены в социальной защите, здравоохранении, культуре, спорте и образовании, то есть в тех ведомствах, которые связаны с жизнью и с потребностями человека. – Мы понимаем, что каждый из нас в старости, в немощи и в болезни хочет жить полноценной жизнью с досугом, занятостью, спортом. Поэтому в данном проекте одна из принципиальных составляющих – это межведомственная координация. Здесь придется сплотить все усилия для достижения эффективного результата, – добавила Елена Олескина. Чтобы остановить убыль населения, надо снижать смертность. Для этого, конечно, есть разработанные меры, но, по факту, главная из них – повышение качества жизни. Когда человеку хорошо, когда человеку интересно, он будет жить как можно дольше. Создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами – это та самая возможность значительно снизить смертность и повысить продолжительность и качество этой жизни. Стать слабым, зависимым, бояться быть в тягость, бояться, что родители ослабеют, а дети родятся с заболеванием – это один из самых распространенных социальных страхов в России. Но если в Тверской области будет система поддержки самого достойного качества жизни и поддержки тех, кто ухаживает, в регионе удастся снизить эту колоссальную социальную напряженность. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: афанасий Тэги: View the discussion thread.